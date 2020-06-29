Купил футбольный клуб: Дмитрий Комаров с женой похвастался семейным "бизнесом"

Дмитрий Комаров не привык сидеть дома – его жизнь проходит в отдаленных уголках земли, самолетах и с рюкзаком на плечах. За время карантина ведущий успел соскучиться по поездкам на далекие расстояния и экстремальным условиям, но пока съемки выпусков "Мира наизнанку" пришлось отложить. Путешественник проводит время с семьей – женой-красавицей Александрой Кучеренко и не забывает о родных.

Так, Дмитрий вместе с любимой приехал в гости к сестре Ангелине, где компания увлеклась игрой в "Монополию". Ведущий и его жена как не старалась, а проиграли, хоть планы у пары были наполеоновские.

Александра в легкой полосатой рубашке сидит рядом с мужем, помогая ему совершать покупки игорной недвижимости. Она бросила кубики и готова сделать свой ход.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко увлеклись настольными играми (фото: instagram.com/komarovmir)

"Прекрасный выходной в семейном кругу. Играли в "Монополию" у сестры дома. Монополия адаптирована под киевскую специфику. Я купил футбольный клуб "Динамо Киев", а жена - киевский метрополитен. Но мы все равно проиграли", - подписал фото с женой путешественник.

В сториз Дмитрий пояснил, что собирался приобрести Речной вокзал, Исторический музей и метро. "Попробуем разбогатеть. Отжать что-нибудь. Нет, это не мой метод. Буду честно покупать", - в шутку уточнил Дмитрий. В течение игры Александра попыталась позаимствовать у мужа игрушечные деньги, но тот не слишком хотел делиться. Действо за столом сопровождалось смехом и весельем.

Поклонников Дмитрия заинтересовало, почему дома он сидит в солнечных очках, а также они сделали комплименты ведущему и его жене.

Дима, лови момент пока дома

Вы классные

Милашки

Жена красотка

Красивая пара

Скриншот комментариев

Ранее Дмитрий Комаров похвастался заветным подарком от жены в день рождения.