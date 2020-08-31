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В купальнике и с цветами в волосах: Надя Дорофеева релаксирует на газоне

Понедельник 31 августа 2020 17:33
В купальнике и с цветами в волосах: Надя Дорофеева релаксирует на газоне
Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Певица с грустью прощается с летом

Надя Дорофеева очень любит лето и грустит, что оно уже практически закончилось. 31 августа певица показала в своем Instagram, как она проводит последние теплые деньки в своем загородном доме, где она живет с мужем Владимиром Дантесом.

Звезда поделилась атмосферным снимком, на котором позирует, лежа на зеленом газоне на животе. На артистке - розовый верх от купальника и белые то ли шорты, то ли штаны. Особое внимание привлекает прическа Нади - ее волосы заплетены в косу, в которую красиво вплетены цветы ромашки.

Рядом с девушкой на траве лежат персики и сливы, а она держит в руке уже надкушенный фрукт.

В купальнике и с цветами в волосах: Надя Дорофеева релаксирует на газоне

Надя Дорофеева показала, как релаксирует на травке с фруктами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Какое - то ты быстрое, лето", - прокомментировала красочное фото Дорофеева.

Поклонники засыпали своего кумира восхищенными комплиментами, а также пожеланиями скорейшего выздоровления - в сториз Надя сообщила, что заболела и лежит дома с температурой.

В купальнике и с цветами в волосах: Надя Дорофеева релаксирует на газоне

Надя Дорофеева пожаловалась, что заболела (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Надя лучшая
  • Надя скорейшего выздоравления
  • Красуня)
  • Причёска шикарная
  • Укюсно?
  • Надя! Фото Агонь
  • Ваууууу
  • Да вообще лето попутало берега!!!! Где лето то в итоге былоооо???????? Эууу
  • Надюша, выздоравливай. Мы с тобой, безумно любим
  • Красавица
  • Ах ромашка белая). Слова из песни.
  • Лолита набокова

В купальнике и с цветами в волосах: Надя Дорофеева релаксирует на газоне

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Надя Дорофеева в одном белье зарядила поклонников мощной мотивацией и призвала любить и принимать себя.

К слову, Надя Дорофеева рассказала о неловком случае из жизни, связанном с эротической съемкой для мужского издания.

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