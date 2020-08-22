Куколки: Ани Лорак с дочкой в стильных платьях-вышиванках вызвали фурор в сети

Певица продемонстрировала несколько образов в стильных коротких вышитых платьях
Ани Лорак с дочкой Софией решила сбежать от рутинных будней и развеяться после карантина в солнечной Греции. Компанию им составил старый друг Филипп Киркоров с детьми, который также отправился к морю на европейский курорт. На свежих снимках с побережья певица показала несколько образов в роскошных ярких платья-вышиванках, а 9-летняя Соня решила не отставать от мамы и также примерила стильный этнический наряд.
Для первого фото Ани выбрала светлое льняное вышитое платье-мини с яркими узорами стоимостью $492. А для амтарского фотосета с дочкой она предпочла черное короткое платье с выщитым верхом и прозрачным рюшем на подоле за $494.
София не отставала от мамы и покрасовалась в розовом платье-вышиванке длины миди до колена и поясом на талии. Она дополнила свой образ маленькой аккуратной сумочкой на цепочке через плечо. Волосы девочка заплела в мелкие афрокосички, создав стильную прическу.
Ани Лорак с дочкой в платьях-вышиванках позировали на греческом побережье (фото: instagram.com/anilorak)
"We love our dresses! Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно!" - подписала она фото в наряде от бренда MARCH11, основанного украинским стилистом Робертой Мищенко в Нью-Йорке.
Скриншот: www.march11.com
Поклонники не смогли устоять перед стильным фотосетом певицы с дочерью в современных национальных нарядах.
Скриншот комментариев
Напомним, что в июне Ани Лорак отпраздновала день рождения Софии и устроила ей праздник в компании детей Филиппа Киркорова.