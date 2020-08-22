Куколки: Ани Лорак с дочкой в стильных платьях-вышиванках вызвали фурор в сети

Ани Лорак с дочкой Софией (фото: instagram.com/anilorak)

Певица продемонстрировала несколько образов в стильных коротких вышитых платьях

Ани Лорак с дочкой Софией решила сбежать от рутинных будней и развеяться после карантина в солнечной Греции. Компанию им составил старый друг Филипп Киркоров с детьми, который также отправился к морю на европейский курорт. На свежих снимках с побережья певица показала несколько образов в роскошных ярких платья-вышиванках, а 9-летняя Соня решила не отставать от мамы и также примерила стильный этнический наряд.

Для первого фото Ани выбрала светлое льняное вышитое платье-мини с яркими узорами стоимостью $492. А для амтарского фотосета с дочкой она предпочла черное короткое платье с выщитым верхом и прозрачным рюшем на подоле за $494.

София не отставала от мамы и покрасовалась в розовом платье-вышиванке длины миди до колена и поясом на талии. Она дополнила свой образ маленькой аккуратной сумочкой на цепочке через плечо. Волосы девочка заплела в мелкие афрокосички, создав стильную прическу.

Ани Лорак с дочкой в платьях-вышиванках позировали на греческом побережье (фото: instagram.com/anilorak)

"We love our dresses! Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно!" - подписала она фото в наряде от бренда MARCH11, основанного украинским стилистом Робертой Мищенко в Нью-Йорке.

Скриншот: www.march11.com

Поклонники не смогли устоять перед стильным фотосетом певицы с дочерью в современных национальных нарядах.

Сонечка уже такая взрослая, вся в маму

Девочки-красавицы

Каролина, какие вы красотки с доченькой!

Красавицы. София-принцесса

Куколка, шикарная красавица

Какая шикарная

Красавицы любимые. Как же Вам идет. Такие счастливые и сияющие. Как Сонечка повзрослела, такая же красавица как и мамочка

Каролиночка, Вы прекрасны в любом наряде и образе! Вам все к лицу! Вы прекрасны. Невероятная красотка

Такие солнечные

Модници-красотки

Скриншот комментариев

Напомним, что в июне Ани Лорак отпраздновала день рождения Софии и устроила ей праздник в компании детей Филиппа Киркорова.