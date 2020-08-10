Куколка! Настя Каменских в прозрачном экстрамини восхитила яркий фотооткрыткой

Певица также поделилась кадром подводной съемки
Настя Каменских не привыкла оставлять поклонников без мотивации. Особенно если речь идет о начале недели, когда вдохновение и заряд позитива до выходных просто необходим! Так, певица решила дать новую установку подписчикам в Instagram, а также она сопроводила красочным снимком, на котором запечатлена в пикантной яркой тунике-платье.
Украинская артистка закрыла глаза руками и расплылась в улыбке. На ней – ажурное экстремальное мини, под которым можно рассмотреть розовый купальник. За спиной раскинулась бескрайняя водная гладь, а на берегу колышется плетеный уютный гамак.
"Закрой свои глаза и углубись в теплые воспоминания. И позволь им поцеловать твою душу", – оставила креативную и душевную подпись на английском звезда.
Настя Каменских позировала в пляжном луке на фоне живописного пейзажа (фото: instagram.com/kamenskux)
Некоторые из поклонников звезды отметили, что снимок не новый, впрочем, это не помешало им искупать Анастасию в комплиментах.
Скриншот комментариев
Позже Настя показала захватывающий дыхание подводный кадр, на котором плывет вслед за огромной черепахой. "Красота заставляет затаить дыхание", - написала она под снимком.
Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась романтичным фото с мужем Потапом. Певица не поскупилась на комплименты для любимого мужчины и рассказала, какой же он на самом деле.