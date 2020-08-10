Куколка! Настя Каменских в прозрачном экстрамини восхитила яркий фотооткрыткой

Настя Каменских не привыкла оставлять поклонников без мотивации. Особенно если речь идет о начале недели, когда вдохновение и заряд позитива до выходных просто необходим! Так, певица решила дать новую установку подписчикам в Instagram, а также она сопроводила красочным снимком, на котором запечатлена в пикантной яркой тунике-платье.

Украинская артистка закрыла глаза руками и расплылась в улыбке. На ней – ажурное экстремальное мини, под которым можно рассмотреть розовый купальник. За спиной раскинулась бескрайняя водная гладь, а на берегу колышется плетеный уютный гамак.

"Закрой свои глаза и углубись в теплые воспоминания. И позволь им поцеловать твою душу", – оставила креативную и душевную подпись на английском звезда.

Настя Каменских позировала в пляжном луке на фоне живописного пейзажа (фото: instagram.com/kamenskux)

Некоторые из поклонников звезды отметили, что снимок не новый, впрочем, это не помешало им искупать Анастасию в комплиментах.

Какая красотка

Дуже класна

Самая крутая

Потрясающе

Дуже гарна

Отлично выглядите

Куколка, шикарная красавица

Классный сарафанчик

Ты всегда красивая

Какой же красивый загар

Скриншот комментариев

Позже Настя показала захватывающий дыхание подводный кадр, на котором плывет вслед за огромной черепахой. "Красота заставляет затаить дыхание", - написала она под снимком.

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась романтичным фото с мужем Потапом. Певица не поскупилась на комплименты для любимого мужчины и рассказала, какой же он на самом деле.