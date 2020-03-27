На кухне и без макияжа: Роузи Хантингтон-Уайтли честно призналась, как проводит карантин с Джейсоном Стетхэмом и сыном

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель рассказала о жизни на карантине

Роузи Хантингтон-Уайтли – одна из самых популярных моделей и успешная бизнес-вумен – рассказала о том, как проводит карантин. Так, 32-летняя британская икона стиля освящает много времени проектам, которыми может заниматься онлайн. Не меньше внимания она уделяет своему сыну Джеку Оскару, а также возлюбленному, 52-летнему голливудскому актеру Джйсону Стетхэму.

По словам модели, она здорова, как и ее близкие, и это лучшее, что она только может пожелать в эти дни. На своем сайте Rose Inc. модель поблагодарила всех медработников за их самоотверженность и тяжелую работу. «Сейчас я дома в Лос-Анджелесе с Джейсоном и нашим сыном Джеком. Я работаю из дома и счастлива, что могу это делать, так как я понимаю, что многие люди не могут работать удаленно или и вовсе потеряли работу. Это душераздирающе, и мое сердце просто разбивается от этого», – рассказала Роузи.

Роузи откровенничает с поклонниками (фото: instagram.com/rosiehw)

Девушка призналась, что находить развлечения для 2-летнего сына ей не так и просто. Напомним, недавно Роузи показала, что они с Джеком даже устроили костюмированные игры. Зато ей удается порадовать близких чем-то вкусненьким. Интересные рецепты Роузи черпает у одного из самых популярных поваров современности Джейми Оливера. Их преимущество – минимум ингредиентов (а значит, минимум походов в супермаркет), а также простота.

Дома Роузи не красится (фото: instagram.com/rosiehw)

«Я уже больше недели нахожусь в изоляции и, наконец, решилась обустроить тренажерный зал в гараже. Мои привычные тренировки пришлось пока отложить. Но я нашла приложение The Body by Simone, которое всем рекомендую. Еще подумываю о семейной тренировке – Джек вполне справится с функцией гири! Что касается бьюти-процедур, то, честно говоря, мне нравится быть без макияжа. Я продолжаю ежедневно ухаживать за кожей и делать процедуры для тела. Я делаю маску для лица, когда могу, и позволяю своим волосам высыхать естественным образом, а это значит, что я почти всегда выгляжу как Хагрид из "Гарри Поттера"! Но зато они отдыхают от приборов для укладки. Я подумываю снимать контент дома для инстаграма и YouTube. Несколько дней назад я пыталась это сделать, но мой сын ворвался в ванную комнату с криком», – откровенничает икона стиля.

Модель не скучает (фото: instagram.com/rosiehw)

В своем микроблоге в Instagram она публикует фото с призывов сидеть дома. Одно из последних фото Роузи сделала в собственной кровати. Девушка надела свободную белую шелковую блузу на голое тело. От аксессуаров она также не отказалась: 32-летняя звезда подобрала для образа золотистое колье.