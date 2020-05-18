Кухар в прозрачном халате показала фото с мужем из спальни и решилась на откровение

Екатерина Кухар часто делится с поклонники личными мыслями и переживаниями.С объявлением карантина она стала чаще беседовать с подписчиками в Instagram о жизненных ценностях, делиться наблюдениями и философски рассуждать о случившемся. Так, звезда опубликовала довольно пикантное фото из спальни, на котором позирует в прозрачном кружевном халате и показывает один из балетных пируэтов, высоко подняв ногу, компанию ей составил муж Александр Стоянов.

Невзирая на легкость и чувственность кадра, поговорить Екатерина хотела на сложную и важную тему. Балерина описала все свои эмоциональные стадии карантина, которые ей довелось пройти.

"Нам все кажется, что это какой-то страшный сон, от которого мы все должны проснуться. Отматывая время назад и анализируя, что происходит inside of us, можно сделать выводы, что все мы уже либо на пределе, либо смирились с неизбежностью", - начала она.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Первой реакцией на происходящее был шок. "Ты просто не можешь поверить в то, что слышишь, жизнь как будто замирает, стрелки часов останавливаются, привычный образ жизни растворяется в реальности, все гастроли до начала осени сыпятся, как карточный домик.Ты просто не понимаешь, что будет завтра... Судорожно соображая, что из самого необходимого тебе нужно СРОЧНО приобрести (и это совсем не сумки и туфли, о которых ты думала в начале прошлого сезона), на смену приходят тренды пандемии: маски, перчатки, антисептики, гречка (как оказалось)...... потому что, когда ты не можешь купить вещи первой необходимости, кажется, конец света близок", - рассказала она.

Вторая стадия – паника и паранойя, когда тревога за родных переполняет сознание. "Поход в магазин напоминает путь на Голгофу, а по приходу домой ты не понимаешь, как к этому всему прикоснуться и продезинфицировать, "больная" фантазия повсюду рисует прикосновение чужих рук..... Ты бесконечно их моешь и все, что попадается на пути, а что не можешь засунуть под кран, до миллиметра обрабатываешь антисептиком, от чего сам медленно, но верно сходишь с ума, а твои руки становятся похожими на "наждачную бумагу", - поделилась судья Танцев со звездами.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Следующее состояние балерины- это апатия вперемешку с усталостью и последующее принятие ситуации. Хочется гулять на улице, наслаждаться общением с близкими, устроить душевную встречу глаза в глаза: "Ты скучаешь по привычному образу жизни, по друзьям и близким. Но понимаешь, что сейчас ты будто на другой планете".

"Безвозвратное переосмысление ценностей, мировоззрения и переворот сознания…. Будущее такое туманное, и все, что остается – стараться (учиться) жить в моменте и ничего не упускать", - подытожила она.

Ранее Екатерина Кухар поделилась правилами питания на карантине и рассказала, как держать себя в форме.