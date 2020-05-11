Кудрявые красотки: Настя Каменских похвасталась моложавой мамой-блондинкой

В честь Дня матери, который во многих странах празднуют 10 мая, многие селебрити порадовали поклонников нежными кадрами со своими мамами и детьми. К примеру, Маша Ефросинина растрогала атмосферной и редкой фотосессией с 16-летней дочкой Наной, которая обычно предпочитает не светиться в сети, Джамала же умилила кадрами с мамой. Не осталась в стороне и Настя Каменских - 33-летняя певица покорила сеть ярким и милым снимком с любимой мамой Лидией Петровной.

Артистка опуликовала совместное селфи со своей моложавой мамой-блондинкой, на котором женщины запечатлены с красивым макияжем и лучезарными улыбками. Примечательно, что и прически у них очень похожие - теща Потапа также является обладательницей пышных кудряшек!

"Счастливого Дня матери", – написала Каменских под фото.

Фото: Настя Каменских с мамой (instagram.com/kamenskux)

Отметим, что мама знаменитости – певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки и даже выходила на сцену с дочерью. В разделе сториз Настя показала еще несколько нежных кадров с ней.

Фото: Настя Каменских с мамой (instagram.com/kamenskux)

Поклонники артистки тут же поспешили отметить, что Лидия Петровна выглядит едва ли не ровесницей взрослой дочери, а еще они очень похожи - как две капли воды. В комментариях фолловеры не скупятся на комплименты и восхищаются красотой и цветущим видом мамы Каменских.

Очень похожие

Какая красивая мама)

Вау, мама така ж гарна як Настя

Две красотки!

Теперь понятно в кого ты такая красотка

Вы обе кудряшки!! Класссс

Настя как всегда неотразима !!! , мама красива. С праздником Вас дорогие

Дуже гарні!

Подружки

Как вы похожи

Мамина доця

Так вот от когоу тебя такие красивые волосы!!!

Так вот в кого вы такая гудряшка

Так похожи

У вас её кудряшки) Желаю ей крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Мама такая же красивая как и ты.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Потап показал, как отпраздновал день рождения с любимой Настей Каменских - пара устроила домашнюю вечеринку в стиле диско.