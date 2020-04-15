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Кубинское настроение: беременная Джамала очаровала яркими фото в "гороховом" наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2020 - 12:51
Кубинское настроение: беременная Джамала очаровала яркими фото в "гороховом" наряде
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица анонсировала вечернее онлайн-выступление в дуэте

Карантин - отличное время, чтобы наконец перебрать свой гардероб и решить, а точно ли вам нужны все эти вещи. Ну а в процессе можно развлечься, примеряя яркие образы и устраивая домашние фотосессии! Именно этим на самоизоляции занимается певица Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком. Несмотря на уже внушительный животик и маленького сыночка, который требует много внимания, артистка успевает записывать онлайн-выступления для поклонников и демонстрировать стильные луки. Кроме того, звезда решила продавать свою одежду и направлять вырученные средства на закупку защитных костюмов для украинских медиков.

Таким образом Джамала хочет помочь тем, кто сейчас находится "на передовой" борьбы с коронавирусом, а заодно напомнить о важности осознанного потребления. Новый яркий фотосет она устроила в нарядном летнем платье - в котором, кстати, снималась в своем первом фильме.

Артистка позировала в голубом платье в синий горошек с рюшами и обнаженными плечами. Наряд мило подчеркнул ее округлившийся животик.

Кубинское настроение: беременная Джамала очаровала яркими фото в &quot;гороховом&quot; наряде

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Кроме того, звезда дополнила образ золотым ожерельем на шее и массивными серьгами в ушах. Исполнительница сделала себе укладку "мокрый эффект" и красивый макияж и намекнула, что у нее кубинское настроение - ведь в том фильме она играла певицу с Кубы.

А вечером певица пообещала удивить поклонников совместным выступлением!

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Добрий ранок, друзі! Записала для вас легку літню пісню, щоб ви не сумували.
Ніколи! До речі, в цій сукні я знімалась у своєму першому фільмі, в якому грала кубінську співачку. Це я вже натякаю вам на настрій. І головне, я буду співати не сама. Сподіваюсь, чекаєте на «вечірню програму каверів». Muchas gracias", - прокомментировала милые и красочные кадры Джамала.

Снимки не оставили равнодушными фолловеров артистки и они оставили ей немало комплиментов в комментариях, отмечая, что беременность ей очень идет.

  • Ви чарівна! Як вам личить вагітність !Кожна ваша світлина підіймає настрій!
  • Боже. Какая красотка
  • Супер. Будемо слухати! Колір сукні Вам пасує - освіжає образ!
  • Надзвичайно гарна ти в цій сукні
  • Яке гарнюще кольє
  • Какая вы красивая, доброе утро
  • Виглядаєте гарно
  • Красуня неймовірна!!!
  • Ооооочень ждём, сразу вспомнила это прекрасное платье
  • Ой, какая классная. обожаю!!!
  • І як тільки вдвох туди воізли?
  • Квіточка!
  • Чудесно выглядите!!
  • Какая же вы прекрасная!! вам очень идёт ваше положение

Кубинское настроение: беременная Джамала очаровала яркими фото в &quot;гороховом&quot; наряде

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом.

Я счастлива: беременная Джамала неожиданно взялась продавать свои вещи Нежная красавица: Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом
Новости Украины певецДжамаланаряд
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