Кубинское настроение: беременная Джамала очаровала яркими фото в "гороховом" наряде

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица анонсировала вечернее онлайн-выступление в дуэте

Карантин - отличное время, чтобы наконец перебрать свой гардероб и решить, а точно ли вам нужны все эти вещи. Ну а в процессе можно развлечься, примеряя яркие образы и устраивая домашние фотосессии! Именно этим на самоизоляции занимается певица Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком. Несмотря на уже внушительный животик и маленького сыночка, который требует много внимания, артистка успевает записывать онлайн-выступления для поклонников и демонстрировать стильные луки. Кроме того, звезда решила продавать свою одежду и направлять вырученные средства на закупку защитных костюмов для украинских медиков.

Таким образом Джамала хочет помочь тем, кто сейчас находится "на передовой" борьбы с коронавирусом, а заодно напомнить о важности осознанного потребления. Новый яркий фотосет она устроила в нарядном летнем платье - в котором, кстати, снималась в своем первом фильме.

Артистка позировала в голубом платье в синий горошек с рюшами и обнаженными плечами. Наряд мило подчеркнул ее округлившийся животик.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Кроме того, звезда дополнила образ золотым ожерельем на шее и массивными серьгами в ушах. Исполнительница сделала себе укладку "мокрый эффект" и красивый макияж и намекнула, что у нее кубинское настроение - ведь в том фильме она играла певицу с Кубы.

А вечером певица пообещала удивить поклонников совместным выступлением!

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Добрий ранок, друзі! Записала для вас легку літню пісню, щоб ви не сумували.

Ніколи! До речі, в цій сукні я знімалась у своєму першому фільмі, в якому грала кубінську співачку. Це я вже натякаю вам на настрій. І головне, я буду співати не сама. Сподіваюсь, чекаєте на «вечірню програму каверів». Muchas gracias", - прокомментировала милые и красочные кадры Джамала.

Снимки не оставили равнодушными фолловеров артистки и они оставили ей немало комплиментов в комментариях, отмечая, что беременность ей очень идет.

Ви чарівна! Як вам личить вагітність !Кожна ваша світлина підіймає настрій!

Боже. Какая красотка

Супер. Будемо слухати! Колір сукні Вам пасує - освіжає образ!

Надзвичайно гарна ти в цій сукні

Яке гарнюще кольє

Какая вы красивая, доброе утро

Виглядаєте гарно

Красуня неймовірна!!!

Ооооочень ждём, сразу вспомнила это прекрасное платье

Ой, какая классная. обожаю!!!

І як тільки вдвох туди воізли?

Квіточка!

Чудесно выглядите!!

Какая же вы прекрасная!! вам очень идёт ваше положение

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом.