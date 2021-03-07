UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ксения Мишина похвасталась аппетитной фигурой в ультракоротком блестящем костюме (фото)

Автор: Анна Киселева

Знаменитая украинская актриса и главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина не перестает радовать фанатами новыми фотографиями и видео. На этот раз артистка показала поклонникам совершенно новый для себя образ в очень коротком блестящем костюме.

Фотографию девушка разместила на своей странице в Instagram.

Для новой фотосъемки актриса выбрала довольно откровенный наряд. Звезда предстала перед камерой в соблазнительной позе и проникновенно смотрела в объектив. Она примерила золотистый кроп-топ с блестками и мини-юбку. Наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру Ксении Мишиной.

Стильный аутфит актриса дополнила черными босоножками с золотой цепочкой, а также серьгами-кольцами в тон. Стилисты не оставили без внимания роскошные волосы звезды: они распустили их и уложили нежными локонами.

Изящный look звезды завершил нюдовый макияж. Ксении Мишиной накрасили глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы подчеркнули розовым блеском.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Знаменитость решила поддержать всех тех своих поклонников, кто не получает достаточной поддержки от своих близких.

"Давайте поддержим друг друга словом и делом! Я знаю, что многие из вас прямо сейчас не получают поддержку или одобрение от самых близких и родных, но мы их не обвиняем, просто сейчас они по-другому не умеют. Но зачем нам ждать и обижаться?! Это не эффективно! Давайте сделаем это друг для друга!", - написала она под фото.

На ее предложение одобрительно откликнулись сотни фанатов и рассказали свои уникальные истории. Многие из них также стали делать Мишиной комплименты по поводу ее нового образа.

Ранее Ксения Мишина рассказала настоящую причину ссор с Эллертом.

До этого Ксения Мишина показала поклонникам соблазнительное видео из душа. Девушка снялась полностью без одежды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ксения Мишина
Читайте также
Это ужас! Шокированная Мишина налетала на Эллерта из-за кардинальной смены имиджа
Мишина показала, как проводит День влюбленных: не переставай будить меня среди ночи
Прогноз погоды