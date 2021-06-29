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Ксения Мишина и Александр Эллерт сделали парные тату: "забились любовью"

Автор: Марина Настевич

Украинская актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт после слухов о своем расставании окончательно доказали всем, что их любовь крепка как никогда - пара сделала символические парные татуировки.

Влюбленные опубликовали в своих Instagram одинаковые фото, на которых продемонстрировали новенькие рисунки на коже.

Так, Мишина опубликовала фото, где они с избранником лежат на яхте, подняв ноги вверх. Они набили себе сердечки на щиколотке - Ксения красное, а Александр зеленое. Символизм в том, что в Instagram они всегда обмениваются именно такими смайликами.

"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", – подписала кадр актриса.

Ксения Мишина и Александр Эллерт показали свои милые парные татуировки (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Эллерт также опубликовал этот снимок в своем аккаунте.

"Забились любовью", - подписал кадр автор "Квартал 95".

На публикацию отреагировал и ведущий "Холостячки" Григорий Решетник.

"Круто. Свято наближається", - загадочно написал он.

Уж не на свадьбу ли намекает Решетник?

В любом случае, поклонники пришли в восторг от поступка влюбленных и закидали их умиленными комментариями.

  • Обожаю вашу пару
  • Сдержали обещания
  • Вы с Эллертом офигенная пара. Вы такие классные вместе. Желаю Вам удачи, счастья и крепкой любви
  • Лучшая пара. Счастья вам и любви бесконечной
  • Какие же вы неистовые, обожаем! Бесконечной любви вам
  • Вы обалденные, счастья вам неземного
  • В вашем случае, две половинки нашли друг друга! Такие классные, любви вам! Берегите друг друга!
  • Шикарная пара. Вечной любви и понимания
  • Ксюша Сашина і Саша Ксюшин.
  • Ви круті і милі, а тeпeр чeкаємо вeсілляяяя！
  • Лучше и не придумать идею для Ваших парных татушек, супер романтично и красиво

Напомним, что ранее Ксения и Саша отдохнули в Крыму, откуда родом актриса. Она показала фото в купальнике на яхте, а также отпраздновала там свое 32-летие.

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Ксения МишинаХолостячка