Крышу сносило несколько раз: Наталья Водянова – об отношениях с мужем, детях и жизни на карантине

Наталья Водянова дала очередное интервью: для канала Александра Цыпкина она рассказала много интересных подробностей личной жизни. По словам модели, на карантин они отправились всей семьей за город – она, Антуан, пятеро детей, а также пара людей, которые помогают им по дому. Самым сложным, по словам Натальи, оказалось готовить на большую семью.

Наталья с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

«Крышу сносило несколько раз. Мне приходится каждый день готовить на 10-12 человек. По 2 раза на день. Понятно, что кто-то что-то не ест или не хочет. Надо готовить, чтобы всем угодить: и маленьким, и подросткам, и Антуану. На этой почве я расстраивалась, громко очень… Посуду не била. Я очень стараюсь, чтобы это проходило незаметно для всех. Но для Антуана это мне сложнее было всего сделать, чтобы он не заметил перемены в моем настроении. Он самый близкий человек, и чувствует меня. Я ценю, что он с пониманием к этому относится. Он как мужчина в этом отношении очень отличается, например, от моего бывшего мужа, который не понимал, что когда человек расстраивается, это не обязательно личное. Это не значит, что это его вина. Это может быть такой эгоизм»…

Интервью Водяновой (видео: instagram.com/alexander_tsypkin)

Также Наталья призналась, что выстроить отношения с иностранцем ей было легко. Так как по сути она становилась как человек на английском. «Это довольно-таки простой язык, чтобы выразить свои чувства. Наоборот, на родном языке бывает сложнее…».

Коснулись и темы бедного детства модели. По словам девушки, она до сих пор не избавилась от некоторых последствий. К примеру, она все доедает, старается чистить картошку, срезая минимум кожуры. «Сегодня, например, я готовила всем обед. А сама доедала вчерашний суп».

Наталья любит давать откровенные интервью (фото: instagram.com/natasupernova)

По словам Водяновой, старший сын которой уже совсем взрослый, она не боится стать бабушкой. «Я вообще уверена, что внуки – это даже лучше, чем дети… Но я не тороплюсь стать, все-таки у меня еще маленькие дети. Я хочу, чтобы они выросли и я смогла восстановить упущенное. Я мама с 19-ти лет, многое упустила».

По поводу различия в воспитании младших и старших детей она рассказала: «Наличие папы, который очень близок с детьми, оказывает большое влияние. Младшие дети получились более избалованными. Невозможно сравнить… Малыши могут убить друг друга, мы их постоянно разнимаем. А старшие очень близкие».

Также Наталья уверена, что дети рождаются уже сформировавшимися личностями. «Я помню Неву, когда ей было всего 3 дня. И сейчас это тот же человек. Ее аура, взгляд и проницательность, твердость характера остались те же. Она была с ними рождена».