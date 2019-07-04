"Круто выходит": дочь Оли Поляковой поразила выполнением техники наоли для осиной талии (видео)

Маша Полякова продолжает набираться сил на необычном отдыхе в Греции. Дело в том, что в далекую страну Маша отправилась не просто так – 14-летняя девушка присоединилась к модельному лагерю, организатором которого, слову, выступает украинская модель Алла Костромичева. Здесь девушки активно осваивают основы модельного бизнеса – учатся дефилировать, правильно позировать, следить за собой и т.д. Но кажется, что особенно активно они налегают на постоянные тренировки. Кстати, за время пребывания в лагере Маша Полякова заметно постройнела.

Так, девушки постоянно плавают, делают растяжки и занимаются фитнесом. Кроме того, их даже учат делать вакуум! И выяснилось, что Полякова младшая также умеет ее делать.

Вакуум или наоли – это утренняя тренировка органов брюшной полости а также мышц живота. Такая техника позволяет сделать стройной талию, подтянуть и укрепить корсет. Кроме того, это также очень полезно для укрепления здоровья внутренних органов. И все же прежде, чем браться за это в домашних условиях, следует взять парочку уроков у профессионала. Часто такую технику изучают на занятиях по йоге.

14-летняя Маша уже освоила технику, что и поспешила показать на видео, которое было также опубликовано в в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Отметим, что до этого дочь Оли Поляковой в коротких шортах и на каблуках показала мастерство дефиле. В мини-шортах, белой футболке и на каблуках Полякова младшая прошлась по прямой линии. В финале эффектно поиграв с пышными волосами.

Тем временем Оля Полякова снимается в новом сезоне шоу Х-Фактор на "СТБ" в качестве одного из членов жюри проекта. Так, Полякова в дерзком мини со шнуровкой покорила образом на Х-факторе. Певицу даже назвали "куклой Барби" из Украины.

Также Оля Полякова демонстрировала один из образов, в котором появилась на месте судьи. Тогда она отдала предпочтение латексным штанам и ассиметричной майке на одно плечо – наряд идеально подчеркну плавные изгибы длинноногой певицы.