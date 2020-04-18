Крутая семья: Горбунов и Осадчая в вышиванках похвастались кулинарными шедеврами

Ведущие тщательно готовятся к Пасхе
Катя Осадчая и Юрий Горбунов готовятся к празднованию Пасхи. Пара находится на самоизоляции в загородном доме и вместе проводит большую часть времени, развлекая маленького сыночка Ивана. Катя, как и ее звездные коллеги с детьми, на время стала мамой-аниматором, которая придумывает и изобретает новые увлекательные детские игры. Теледива с мужем воспользовались свободным временем дома и решили как следует подготовиться к светлому празднику. Они вместе испекли сдобных весенних птичек.
Юрий опубликовал фото с женой. Пара держит в руках блюдо со румяными булочками с аппетитной корочкой. На ведущем – белая рубашка-вышиванка, а на Кате – платье-вышиванка нежного салатового оттенка с розовыми цветами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.
"Весняні пташки спечені! Все своїми руками! Чекаємо Великдень!" - подписал счастливое фото с любимой Юрий.
⠀ Фото: Осадчая и Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники по достоинству оценили кулинарные способности пары.
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Катя также не удержалась и показала фото со своим кулинарным шедевром, а также пообещала опубликовать видео процесса приготовления сдобных птичек.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая устроила стильную фэшн-съемку у себя в саду и показала серию солнечных фото.