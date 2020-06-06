В кроп-топе и с цепочкой в носу: Настя Каменских кружит голову соблазнительным образом

Певица подчеркнула пышный бюст откровенным нарядом
Настя Каменских долго и упорно работает над своей фигурой, и результат не может не радовать - певица может похвастаться подтянутыми и аппетитными формами. Недавно артистка подробно рассказала о своем рационе питания, который помогает ей оставаться в форме и не набирать лишнего. На новом снимке в своем Instagram звезда во всей красе продемонстрировала его эффект, показав фигуру в откровенном наряде.
Настя примерила бежевый костюм, состоящий из кроп-топа и юбки с высокой талией. Изюминкой сексапильного лука являются необычные украшения - колечко и цепочка в носу, а также массивный браслет на запястье. Завершают образ фирменные кудряшки артистки и макияж в нюдовых оттенках.
Каменских приняла эффектную позу и призывно смотрит в объектив.
"Namaste", - подписала кадр исполнительница.
Настя Каменских взволновала сеть откровенным образом (фото: instagram.com/kamenskux)
Подписчики принялись активно обсуждать пикантный лук Насти, не скупясь на комплименты.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских сделала неожиданное признание о Потапе и его бьюти-ритуалах.
Автор: Lite