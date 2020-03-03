Были критические моменты: Руслана рассказала об отношениях с мужем

Руслана (фото: пресс-служба артистки)

Певица отмечает в этом году серебряную свадьбу

В интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», певица Руслана призналась, ради чего рисковала жизнью, почему вообще не платит за коммуналку и как отпразднует серебряную годовщину в браке.

Руслана презентовала новый клип и мини-альбом. В видео певица поднялась на вершину ветрогенератора высотой 120 метров. Новый клип – лишь часть проекта Русланы. Звезда, которая уже давно интересуется альтернативными источниками энергии, уверена, что будущее людей – за чистой энергией. Поэтому имеет твердое намерение нести эту идею людям через свою музыку. И сама подает пример: уже давно живет в энергонезависимом доме.

«У нас есть своя аккумуляционная станция, где накапливается энергия. Как в подвале люди держат картошку или закрутки, у нас там огромные контейнеры, и мы при свете всегда. Газ вообще не используем, мы его выключили давно», – поделилась в интервью каналу «Украина» Руслана и добавила, что за коммуналку она ничего не платит.

Руслана и Александр Ксенофонтов

Кроме выпуска альбома, у звезды есть еще один повод для праздника: вскоре Руслана отпразднует серебряную годовщину – 25 лет – в браке с мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым. Журналисты поинтересовались у певицы, в чем же секрет этих долгих отношений.

«Мы просто нашли друг друга и все, не могу объяснить это. Люди часто называют это роковой любовью или роковой встречей. У нас с Сашей было разное, иногда очень критические моменты. Но потом мы поняли, что друг без друга не можем», – откровенно рассказала артистка в программе «Ранок з Україною».

Серебряную свадьбу певица хочет отпраздновать только вдвоем с мужем в романтическом путешествии.