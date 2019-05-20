"Красотка утренняя": Лилия Ребрик блеснула стройными ножками в элегантном костюме

Ребрик также рассказала о начале своего идеального утра
Лилия Ребрик показала поклонникам свой очередной стильный образ, в котором она появилась в студии утреннего шоу "Ранок з Україною". На этот раз телеведущая не просто точеной фигурой сверкнула, но также и поделилась важными утренними ритуалами, которые определяют ее следующий день.
Так, украинская телеведущая предложила своей многотысячной армии поклонников сделать себе кофе и написать в комментариях, что для них значит идеальное утро. Для мотивации Лилия Ребрик подробно описала о своих важных утренних ритуалах.
"Счастье в мелочах", - уточнила Ребрик.
"Поцеловать еще спящих детей и мужа, доехать на работу без пробок, во время новостей и рекламы понежиться утренним солнышком (оно особенное), и даже выпить кофе с брауни", - пишет Лилия.
И традиционно Ребрик пожелала поклонникам: "Хорошей недели всем нам И не только недели".
Также свой пост Ребрик сопроводила парочкой стильных снимков, на которых позирует в элегантном брючном костюме серого цвета. При этом кофточка выполнена с оригинальными вставками в виде необычного пояса на талии. Следует отметить, что костюм выгодно подчеркивает спортивную фигуру Ребрик.
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы под ее фото. При этом многие откликнулись на призыв своей любимицы и написали о своем идеальном утре.
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, ранее Лилия Ребрик растрогала сеть фото с дочками-красавицами. Телеведущая отправилась на прогулку с любимыми девочками.
Также до этого Лилия Ребрик очаровала ярким весенним нарядом. Ведущая позировала в полностью красном комбинезоне.