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"Красотка утренняя": Лилия Ребрик блеснула стройными ножками в элегантном костюме

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2019 - 12:26
"Красотка утренняя": Лилия Ребрик блеснула стройными ножками в элегантном костюме
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также рассказала о начале своего идеального утра

Лилия Ребрик показала поклонникам свой очередной стильный образ, в котором она появилась в студии утреннего шоу "Ранок з Україною". На этот раз телеведущая не просто точеной фигурой сверкнула, но также и поделилась важными утренними ритуалами, которые определяют ее следующий день.

Так, украинская телеведущая предложила своей многотысячной армии поклонников сделать себе кофе и написать в комментариях, что для них значит идеальное утро. Для мотивации Лилия Ребрик подробно описала о своих важных утренних ритуалах.

"Счастье в мелочах", - уточнила Ребрик.

"Поцеловать еще спящих детей и мужа, доехать на работу без пробок, во время новостей и рекламы понежиться утренним солнышком (оно особенное), и даже выпить кофе с брауни", - пишет Лилия.

И традиционно Ребрик пожелала поклонникам: "Хорошей недели всем нам И не только недели".

Также свой пост Ребрик сопроводила парочкой стильных снимков, на которых позирует в элегантном брючном костюме серого цвета. При этом кофточка выполнена с оригинальными вставками в виде необычного пояса на талии. Следует отметить, что костюм выгодно подчеркивает спортивную фигуру Ребрик.

Стильная Лилия Ребрик

Стильная Лилия Ребрик

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)  

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы под ее фото. При этом многие откликнулись на призыв своей любимицы и написали о своем идеальном утре.

  • "Для меня утреннее счастье - выпить в тишине кофе со вкусностями и настроиться на день"
  • "Мой идеальный утро, это когда вставать не раньше 11-ти"
  • "Идеальное утро - проснуться, сделать зарядку, почитать новости, сварить кофе, позавтракать, и мин 10-20 посидеть в тишине. А потом конечно же на работу)"
  • "Костюм просто супер! Вам очень идут такие пастельные цвета!"
  • "Лилия, вы просто волшебная! Ваш позитив это и есть прекрасное утро)"
  • "Вы сегодня очаровательна. Вам очень идет"
  • "Красотка утренняя"
  • "Лиля, Вы такая красавица! И мега позитив. Спасибо за настроение"
  • "Вы замечательный человек! Любовь в душе - и все будет хорошо!"
  • "Очень классный костюм"
  • "Как всегда, шикарная"

Лилия Ребрик

&quot;Красотка утренняя&quot;: Лилия Ребрик блеснула стройными ножками в элегантном костюме

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)  

Напомним, ранее Лилия Ребрик растрогала сеть фото с дочками-красавицами. Телеведущая отправилась на прогулку с любимыми девочками. 

Также до этого Лилия Ребрик очаровала ярким весенним нарядом. Ведущая позировала в полностью красном комбинезоне. 

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Новости Украины Лилия Ребриктелеведущая
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