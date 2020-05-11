Красотка на стиле: Леся Никитюк в комбинезоне и плаще восхитила трендовым луком

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Счастливая телеведущая позировала на красивой террасе

Леся Никитюк весело и активно проводит карантин с родными в Хмельницком - телеведущая дышит свежим воздухом в саду, уделяет время племяннице, при этом регулярно радуя поклонников стильными и эффектными кадрами в сети. Теледива нередко выкладывает фото в весьма откровенных нарядах, восхищая стройными и упругими формами - как рассказала звезда, ее секрет в интервальном голодании и спорте дома с использованием подручных средств. Как именно она тренируется, Леди Ле даже показала в видеоролике!

Сейчас карантин немного ослабляют - видимо, Никитюк решила воспользоваться этим и отправиться в Киев. Ведущая поделилась эффектными кадрами с красивой летней террасы, на которых демонстрирует трендовый образ.

Довольная Леся запечатлена на веранде среди зелени, при этом на артистке черный комбинезон и элегантный бежевый плащ, а на ногах светлые туфельки на шпильке. Волосы ее распущены в красивой укладке, а на лице нежный макияж.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На втором кадре Никитюк позирует возле панорамного окна, за которым открывается живописный вид на Киев. При этом Леди Ле игриво приспустила плащ с одного плечика и мечтательно прикрыла глаза, наслаждаясь атмосферным вечером.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники остались в восторге от новых фото и стильного образа Леси и засыпали ее комплиментами.

Яка гарненька

Най найкрасивіша на землі

Леся, такая неповторимая. Она одна смогла добиться всего сама своей харизмой и характером

Ви неперевершена гарна

Ой, Леся, ви як завжди СВЕРКАЕТЕ

Як завжди на висоті

Красоточка

Ой, фсьо, одна красота)))

ВЫ супер

Леся ти супер , Україна пишається такими людьми

Красуня ти наша!!!

Просто агонь, люблю Вас ви для мене є прикладом

Богиня

Леся Ивановна,вы красотка!

Круто! Очень красиво!!!

Вирвалась уже на світ божий?

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк очаровала фотосетом в белоснежном кроп-топе с оголенными плечами и букетом сирени.