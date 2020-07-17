Красота невероятная! Леся Никитюк "вспарила" над Карпатами и заинтриговала сеть

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая заинтересовала фанов необычной локацией

Леся Никитюк отправилась путешествовать по Украине в рамках авторского тревел-шоу Le Маршрутка и постепенно "сдает" живописные, достойные внимания, но малоизвестные достопримечательности родной страны. Каждое фото – уникальное и открывает Родину с новой стороны. Так, ведущая добралась до Карпат, где множество красочных мест, о которых знает далеко не каждый.

Так, Леся опубликовала красочное фото и видео, на котором катается на качели, а вокруг открываются потрясающие живописные горные пейзажи.

Сама ведущая облачилась в яркий комбинезон с велосипедками кислотного оттенка, удобные кроссовки и вспарила ввысь, наслаждаясь окрестными видами.

Леся Никитюк впечатлила невероятной локацией в Карпатах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Зайчики, напишіть в коментах КАРПАТИ, щоб вас ніхто не перебив, і я здам точку де знаходиться найвища карпатська гойдалка", - заинтриговала Леся поклонников.

Подписчики сразу же бросились выполнять задание. Фото оценил шоумен Гарик Бирча: "Класс", - написал он. Поклонники засыпали ее комплиментами и вопросами. Меньше, чем за час живописные кадры набрали более 8 000 комментариев.

Какая красота!

Очень красиво!! Это где? Расскажите как добраться и где можно остановится?

Леся ,этой рай на земле. Боже как красиво

Краса неймовірна

Супер

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк опубликовала фото в живописном месте и показала одну из впечатляющих малоизвестных достопримечательностей Украины.