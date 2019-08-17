"Красивые и счастливые": беременная Подкопаева умилила сеть фото с любимым

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

16 августа спортсменка отпраздновала день рождения

Известная украинская спортсменка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева сейчас находится на последних месяцах беременности - она ждет ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского. Отметим, что гимнастка уже воспитывает двух детей – приемного сына Вадима и дочь Каролину от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Она с удовольствием делится в сети нежными фото "в положении", однако очень редко показывает своего возлюбленного.

Но в честь своего дня рождения Лилия сделала исключение - 16 августа спортсменке исполнился 41 год. Она опубликовала нежное фото с Игорем, на котором они запечатлены во дворе дома. Подкопаева, одетая в свободное белое платье, держит в руках огромный букет роз и трогательно прижалась к любимому.

"Триста тысяч часов за спиною,

Триста тысяч планет надо мною", - подписала снимок гимнастка.

Фото: Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (instagram.com/podkopayeva_official)

Очаровательный кадр вызвал волну умиления у подписчиков Лилии, которые оставили много теплых слов и душевных пожеланий.

Красивые и счастливые!!! Да будет так всегда!

Какая красивая пара! Счастья вам на многие года

Счастье в ваших глазах

Волшебная лапушка- мамочка и любимая женщина достойного мужчины

Невероятно красивая пара

Яка ж ви гарна! Вітаю! Будьте щасливі разом!!!

С Днем Рождения Лилечка! Пусть исполняются Мечты!

Счастья вам и любви

С Днём рождения, Лилечка! Будь самой любимой!

Наша гордость, с Днём Рождения

С днём рождения прекрасная Лилия-ты как цветок , распускаешься и все красивее становишься ! Будь счастлива, а сейчас вдвойне

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, беременная Лилия Подкопаева взбудоражила сеть вдохновляющим обращением. "Если стоит выбор между "да" или "нет", выбирайте "да"! Сделайте это. Поцелуйте, обнимите, догоните, встретьтесь, скажите. И пусть выйдет ерунда, зато хоть попытались. Д.Д", - оставила она мотивирующий текст.

Также Лилия Подкопаева покорила выходом в свет в стильной блузке-вышиванке.