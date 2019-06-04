Красивые и счастливые: Алина Гросу очаровала романтическим фото с женихом

Певица Алина Гросу не так давно ошарашила своих поклонников новостью о том, что она выходит замуж. Со своим избранником она вместе уже четыре года, однако долго скрывала его, предпочитая не выставлять отношения на публичное обозрение. При этом она по-прежнему не показывает в сети его лица. Однако совместными фото все же делится - так, в своем Instagram артистка опубликовала невероятно красивый и романтичный кадр с женихом Александром.

На снимке пара стоит в обнимку на траве, а на заднем фоне красиво падают лучи солнца, а также запечатлена радуга. Алина счастливо улыбается, а лицо ее любимого отвернуто от камеры. Певица одета в элегантное платье миди бежевого цвета и туфли на каблуках.

"Словили радугу. А как вы проводите выходные?" - прокомментировала Гросу.

Фото: Алина Гросу и ее жених Александр (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры исполнительницы оставили много умиленных отзывов, в которых желают ей счастья в семейной жизни.

"Самые счастливые заечкии, счастья вам"

"Дай Бог вам счастья и любви!"

"Какая красота"

"Замечательные"

"Фото обалденное"

"Красавчики!!!!))) Такие милые!!!!)))"

"Девочка прям конфеточка"

"Ужасно красиво"

"Вы такие милые"

"Очень красивое фото, удачный кадр"

"Приятно видеть вас такой счастливой"

"Красивый момент... Похоже на счастье)"

Напомним, крестная Алины Гросу Ирина Билык ранее проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.

Ранее Алина Гросу уже успела отгулять веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила "пижамную вечеринку" и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате.

Также Алина Гросу решилась показать своего избранника поклонникам, правда, закрыла его лицо на фото. Пара устроила романтический фотосет в столице Чехии, где Александр сделал предложение любимой.