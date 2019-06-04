Красивые и счастливые: Алина Гросу очаровала романтическим фото с женихом

Свадьба певицы состоится уже в этом месяце
Певица Алина Гросу не так давно ошарашила своих поклонников новостью о том, что она выходит замуж. Со своим избранником она вместе уже четыре года, однако долго скрывала его, предпочитая не выставлять отношения на публичное обозрение. При этом она по-прежнему не показывает в сети его лица. Однако совместными фото все же делится - так, в своем Instagram артистка опубликовала невероятно красивый и романтичный кадр с женихом Александром.
На снимке пара стоит в обнимку на траве, а на заднем фоне красиво падают лучи солнца, а также запечатлена радуга. Алина счастливо улыбается, а лицо ее любимого отвернуто от камеры. Певица одета в элегантное платье миди бежевого цвета и туфли на каблуках.
"Словили радугу. А как вы проводите выходные?" - прокомментировала Гросу.
Фото: Алина Гросу и ее жених Александр (instagram.com/alina_grosu)
Фолловеры исполнительницы оставили много умиленных отзывов, в которых желают ей счастья в семейной жизни.
Напомним, крестная Алины Гросу Ирина Билык ранее проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.
Ранее Алина Гросу уже успела отгулять веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила "пижамную вечеринку" и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате.
Также Алина Гросу решилась показать своего избранника поклонникам, правда, закрыла его лицо на фото. Пара устроила романтический фотосет в столице Чехии, где Александр сделал предложение любимой.