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Красивые и счастливые: Алина Гросу очаровала романтическим фото с женихом

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.06.2019 - 11:56
Красивые и счастливые: Алина Гросу очаровала романтическим фото с женихом
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Свадьба певицы состоится уже в этом месяце

Певица Алина Гросу не так давно ошарашила своих поклонников новостью о том, что она выходит замуж. Со своим избранником она вместе уже четыре года, однако долго скрывала его, предпочитая не выставлять отношения на публичное обозрение. При этом она по-прежнему не показывает в сети его лица. Однако совместными фото все же делится - так, в своем Instagram артистка опубликовала невероятно красивый и романтичный кадр с женихом Александром.

На снимке пара стоит в обнимку на траве, а на заднем фоне красиво падают лучи солнца, а также запечатлена радуга. Алина счастливо улыбается, а лицо ее любимого отвернуто от камеры. Певица одета в элегантное платье миди бежевого цвета и туфли на каблуках.

"Словили радугу. А как вы проводите выходные?" - прокомментировала Гросу.

Красивые и счастливые: Алина Гросу очаровала романтическим фото с женихом

Фото: Алина Гросу и ее жених Александр (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры исполнительницы оставили много умиленных отзывов, в которых желают ей счастья в семейной жизни.

  • "Самые счастливые заечкии, счастья вам"
  • "Дай Бог вам счастья и любви!"
  • "Какая красота"
  • "Замечательные"
  • "Фото обалденное"
  • "Красавчики!!!!))) Такие милые!!!!)))"
  • "Девочка прям конфеточка"
  • "Ужасно красиво"
  • "Вы такие милые"
  • "Очень красивое фото, удачный кадр"
  • "Приятно видеть вас такой счастливой"
  • "Красивый момент... Похоже на счастье)"

Напомним, крестная Алины Гросу Ирина Билык ранее проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.

Ранее Алина Гросу уже успела отгулять веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила "пижамную вечеринку" и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате. 

Также Алина Гросу решилась показать своего избранника поклонникам, правда, закрыла его лицо на фото. Пара устроила романтический фотосет в столице Чехии, где Александр сделал предложение любимой.

Уже совсем скоро! Ирина Билык раскрыла детали свадьбы Алины Гросу Бесконечная нежность: Алина Гросу впервые показала своего жениха
Новости Украины Алина Гросу
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