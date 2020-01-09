"Красивые": разведенная Слава Каминская отдыхает на Бали с известным актером

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица не на шутку заинтриговала фанатов

Слава Каминская не перестает будоражить своих поклонников - после развода с мужем и отцом ее двоих детей Эдгаром Каминским она рассказывала в интервью, что у нее уже есть новые отношения. Однако раскрывать личность нового возлюбленного звезда пока не стала. Позже на дне рождения детей она поразила всех поцелуем с экс-супругом - но похоже, что о воссоединении семьи речь все же не идет. Сейчас артистка с детьми улетела на отдых на остров Бали - как оказалось, не одна!

На своей страничке в Instagram Слава делится фото с каникул у океана. И если на первых кадрах была лишь она и ее дети - сын Леон и дочь Лаура, то на свежем снимке появилось новое действующее лицо - известный украинский актер Павел Вишняков. Более того, на фото он несет маленькую Лауру на плечах, а та смешно показывает язык.

"У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям", - с юмором прокомментировала очаровательный кадр Каминская.

Фото: дочь Славы Каминской Лаура и Павел Вишняков (instagram.com/babaslavka)

В разделе сторис своего аккаунта она показала еще несколько фото и видео с поездки к обезьянам и отдыха в отеле - и на них также присутствует Вишняков, у которого явно прекрасные отношения с детьми певицы.

Фото: Слава Каминская с детьми отдыхает на Бали (instagram.com/babaslavka)

Слава никак не объясняет, какие именно у нее отношения с актером - новый роман или же просто дружба. Заинтригованные поклонники активно делятся эмоциями в комментариях и отмечают, что они хорошо смотрятся вместе и очень красивая пара.

А они похожи

Слава молодец) красивый мужчина)

Классс

Какой мужчина. Надеюсь, Ваш

А я знала что вы вместе, на "хто зверху" так смотрели друг на друга) красивая пара счастья вам

Как я рада за Вас, если это то о чем я думаю

Та лааааадно, вот прям оочень рада, достойный мужчина, если это роман)

Очень красивое фото!

Красивые

Хороший мужик, правильный выбор!

Славочка, Вы прелесть!

У Лауры отличный вкус

Похоже, у Славки новый ухажёр;) умничка

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов очаровала яркими фото с отдыха с детьми на острове Бали.