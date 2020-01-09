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"Красивые": разведенная Слава Каминская отдыхает на Бали с известным актером

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2020 - 12:56
"Красивые": разведенная Слава Каминская отдыхает на Бали с известным актером
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица не на шутку заинтриговала фанатов

Слава Каминская не перестает будоражить своих поклонников - после развода с мужем и отцом ее двоих детей Эдгаром Каминским она рассказывала в интервью, что у нее уже есть новые отношения. Однако раскрывать личность нового возлюбленного звезда пока не стала. Позже на дне рождения детей она поразила всех поцелуем с экс-супругом - но похоже, что о воссоединении семьи речь все же не идет. Сейчас артистка с детьми улетела на отдых на остров Бали - как оказалось, не одна!

На своей страничке в Instagram Слава делится фото с каникул у океана. И если на первых кадрах была лишь она и ее дети - сын Леон и дочь Лаура, то на свежем снимке появилось новое действующее лицо - известный украинский актер Павел Вишняков. Более того, на фото он несет маленькую Лауру на плечах, а та смешно показывает язык.

"У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям", - с юмором прокомментировала очаровательный кадр Каминская.

&quot;Красивые&quot;: разведенная Слава Каминская отдыхает на Бали с известным актером

Фото: дочь Славы Каминской Лаура и Павел Вишняков (instagram.com/babaslavka)

В разделе сторис своего аккаунта она показала еще несколько фото и видео с поездки к обезьянам и отдыха в отеле - и на них также присутствует Вишняков, у которого явно прекрасные отношения с детьми певицы.

Фото: Слава Каминская с детьми отдыхает на Бали (instagram.com/babaslavka)

Слава никак не объясняет, какие именно у нее отношения с актером - новый роман или же просто дружба. Заинтригованные поклонники активно делятся эмоциями в комментариях и отмечают, что они хорошо смотрятся вместе и очень красивая пара.

  • А они похожи
  • Слава молодец) красивый мужчина)
  • Классс
  • Какой мужчина. Надеюсь, Ваш
  • А я знала что вы вместе, на "хто зверху" так смотрели друг на друга) красивая пара счастья вам
  • Как я рада за Вас, если это то о чем я думаю
  • Та лааааадно, вот прям оочень рада, достойный мужчина, если это роман)
  • Очень красивое фото!
  • Красивые
  • Хороший мужик, правильный выбор!
  • Славочка, Вы прелесть!
  • У Лауры отличный вкус
  • Похоже, у Славки новый ухажёр;) умничка

&quot;Красивые&quot;: разведенная Слава Каминская отдыхает на Бали с известным актером

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов очаровала яркими фото с отдыха с детьми на острове Бали.

Сказочное Бали: Слава из НеАнгелов очаровала яркими фото с отдыха с детьми Невозможное возможно! Слава из НеАнгелов заявила о долгожданном воссоединении семьи
Новости Украины отдыхСлава Каминская
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