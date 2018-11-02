"Красивее просто нет": внучка Ротару снялась в пикантной фотосессии без белья (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Поклонники Софии Евдокименко в восторге от новых кадров

София Евдокименко, внучка народной украинской артистки Софии Ротару, снялась в пикантной фотосессии. Девушка демонстрирует оголенные плечи, прикрываясь только курткой. Фотографии блогерша выложила на своей странице в Instagram.

Фото: (instagram.com/sofialookbook)

Девушка очень лаконично подписала снимки, написав под одним из них: "рискните на что-то новое".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/sofialookbook

В комментариях буквально каждый подписчик похвалил девушку — ее фигуру, естественность, чувственность снимков.

"Глаз не оторвать! Красивее просто нет. Цвет волос шикарный", "Оригинально", "Безумно жду премьеру песни!", "Красотка", "Нет слов. Шикарна!", "Супер", "Мы очень ждем. Самая лучшая!", "Ты супер. Спасибо", "Потрясающая", — пишут восторженные поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/sofialookbook

Напомним, что внучка Ротару продемонстрировала шикарную фигуру в платье-вышиванке.

Также мы писали, что внучку Ротару назвали лучшей новой украинской моделью.

Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Сен-Тропе.

Видео: РБК-Украина