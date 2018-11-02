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"Гарніше просто немає": онучка Ротару знялася у пікантній фотосесії без білизни (фото)

Lite » Зірки 02.11.2018 - 20:29
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Шанувальники Софії Євдокименко в захваті від нових кадрів

Софія Євдокименко, онучка української народної артистки Софії Ротару, знялася у пікантній фотосесії. Дівчина демонструє оголені плечі, прикриваючись лише курткою. Фотографії блогерша виклала на своїй сторінці в Instagram.

 

Фото: (instagram.com/sofialookbook)

Дівчина дуже лаконічно підписала знімки, написавши під одним з них: "ризикніть на щось нове".

&quot;Гарніше просто немає&quot;: онучка Ротару знялася у пікантній фотосесії без білизни (фото)

Скріншот поста аккаунта instagram.com/sofialookbook

В коментарях буквально кожен передплатник похвалив дівчину — її фігуру, природність, чуттєвість знімків.

"Очей не відірвати! Красивіше просто немає. Колір волосся шикарний", "Оригінально", "Шалено чекаю на прем'єру пісні!", "Красуня", "Немає слів. Шикарна!", "Супер", "Ми дуже чекаємо. Найкраща!", "Ти супер. Спасибі", "Приголомшлива", — пишуть захоплені шанувальники.

&quot;Гарніше просто немає&quot;: онучка Ротару знялася у пікантній фотосесії без білизни (фото)

&quot;Гарніше просто немає&quot;: онучка Ротару знялася у пікантній фотосесії без білизни (фото)

&quot;Гарніше просто немає&quot;: онучка Ротару знялася у пікантній фотосесії без білизни (фото)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/sofialookbook

Нагадаємо, що внучка Ротару продемонструвала шикарну фігуру у платті-вишиванці.

Також ми писали, що онуку Ротару назвали кращою новою українською моделлю.

Раніше повідомлялося, що онучка Софії Ротару похвалилася розкішним відпочинком в Сен-Тропе.

Відео: РБК-Україна

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