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Взять на заметку: Шэрон Стоун поделилась актуальными упражнениями для укрепления легких (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2020 - 18:33
Взять на заметку: Шэрон Стоун поделилась актуальными упражнениями для укрепления легких (видео)
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса делится лайфхаками

Шэрон Стоун известна своей любовью к здоровому образу жизни. Актриса, которая в 2001-м году пережила внутримозговое кровоизлияние и сложное восстановление после болезни, в свое время полностью поменяла привычки. «…Процент выживших после того, что перенесла я, очень маленький, но я как-то справилась. Я потратила два года на то, чтобы научиться заново ходить, говорить и читать. После этого любые разговоры о морщинах мне кажутся смешными», – рассказывала знаменитая актриса, известная также своей неувядающей красотой.

Актриса учит правильно дышать (видео: instagram.com/sharonstone)

По словам голливудского секс-символа, перемены коснулись всего. От питания, которое стало сбалансированным, с преобладанием овощей и зелени, качественного белка и правильных жиров. До физических нагрузок, которые она начала выполнять регулярно и вдумчиво. Звезда уверяет, что этот сложный опыт помог ей научиться чувствовать свое тело и правильно о нем заботиться.

Взять на заметку: Шэрон Стоун поделилась актуальными упражнениями для укрепления легких (видео)

Благодаря своему ообразу жизни Шэрон выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/sharonstone)

В это сложное время актриса решила не молчать о своих знаниях и навыках. А поделиться ими с поклонниками. Зная множество упражнений, актриса выложила в сеть самое актуальное из них – для укрепления легких. «Причина, по которой мы делаем это упражнение – очистка, раскрытие, увеличение объема легких, их укрепление. Если вы будете практиковать это упражнение, организм сможет противостоять заболеваниям верхних дыхательных путей», – написала Шэрон под обучающим роликом. В видео она подробно показала и рассказала, как выполнять упражнение. Итак, сядьте с ровной спиной, расслабьтесь и начинайте выполнять поэтапно простые шаги:

1. Глубоко вдыхаем, считая до 10.

2. Опускаем дыхание вниз к брюшной полости, считая до 10.

3. Задерживаем дыхание, считая до 10.

4. Выдыхаем, считая до 10.

5. Задерживаем на счет до 10.

6. И начинаем все с начала.

Повторить следует 10 раз.

«Это упражнение действительно работает – оно укрепляет легкие, они начинают работать на полную, как это было, когда мы были маленькими, когда мы дышали правильно естественно. Делайте его, чтобы быть сильными, чтобы встретить трудности, с которыми, возможно, придется столкнуться. Это упражнение вам поможет», – добавила Стоун.

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