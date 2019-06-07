Красивая женщина: Леся Никитюк блеснула фигурой в мамином платье 1976 года

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Платье мамы Леси Никитюк приобрело вторую жизнь

Леся Никитюк продолжает баловать свою многомиллионную армию поклонников яркими образами со съемок нового сезона программы "Хто зверху?" на "Новом канале". Отметим, что известная телеведущая никогда не упускает возможности похвастаться перед фанатами стройной фигурой, стилем и "бесконечными" луками. Не стал исключением и очередной день съемок популярной программы. Напомним, что соведущим Леси по шоу является Сергей Притула.

Только на этот раз Никитюк показала поклонникам действительно что-то уникальное, а именно – непосредственно сам процесс создания ее нарядов. Леся продемонстрировала сразу два образа. Видно, что наряды еще недоделаны: где-то торчат нитки, что-то не пришито до конца и т.д. Но в этом и состоит уникальность кадров. Более того, телеведущая также показала людей, причастных к созданию ее ярких образов.

На одном из видео Леся позирует в ультра модном комбинезоне желтого цвета с брюками-клеш и оригинально оформленной зоной декольте.

Сама Леся также в восторге от новинки.

"Невероятный комбез… Красивая женщина", - комментирует она видео, любуясь собой в зеркале.

Леся Никитюк в комбинезоне (скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Далее Никитюк показала уникальное платье, которое носила ее ее мама в молодости. По словам Леси, платье было куплено еще в 1976 года. Сейчас его перешивают и вдыхают в него вторую жизнь. Платье немного освежат, добавят к нему черный пояс. И в нем Леся также покажется на съемках шоу "Хто зверху?"

Леся Никитюк в перешитом мамином платье (скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Леся забавно комментирует свои видео. То показала следы от загара и синяки после съемок предыдущих выпусков, то рассказала о скрытой резиночке в платье. Соответствующее видео появились в twitter-блоге MyGlamWish.

Телеведущая Леся Никитюк поделилась уникальным бэкстейдж-видео и показала, как ей шьют наряды для шоу #ХтоЗверху В центре внимания - мамино платье 1976 года #ЛесяНикитюк #fashionlook #outfit #style pic.twitter.com/qcN0AytfcN — MyGlamWish (@glam_wish) June 7, 2019

Напомним, ранее Леся Никитюк в платье "жрицы" вызвала восторг у поклонников. Телеведущая блеснула стройными ножками в коротком платье.

Также отметим, что в одном из выпусков появится Джамала. Певица уже успела вызвать ажиотаж в сети появлением в популярном шоу.