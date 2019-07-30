"Красивая украиночка": Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях

Артистка продемонстрировала яркий образ со съемок
Телеведущая Лилия Ребрик вернулась к работе в утреннем шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" и вновь восхищает поклонников эффектными и стильными образами едва ли не каждый день. На этот раз артистка показала не только эффектный наряд, но также и необычное место для съемок и своего нового соведущего.
Красочными кадрами Лилия поделилась на своей странице в Instagram. Вместо привычной студии на этот раз она позировала просто среди полей, иногда даже в компании... коров! А также - вместе с известным шоуменом Анатолием Анатоличем, который стал одним из новых ведущих программы.
Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик примерила атласное розовое платье с оригинальным поясом и оранжевые кеды. Красивый браз в этно-стиле дополнили венок из трав и цветов и крупные разноцветные сережки-висюльки. Вместе с Анатоличем ведущая прокатилась по полю на велосипеде и забавно позировала на фоне коров.
Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)
К слову, Анатолий также примерил веночек и смотрится в нем просто очаровательно!
Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)
"Почалися зйомки святкового марафону "Ранку з Україною". Готуємо для вас багато цікавого в оновленому складі ведучих. Всі подробиці в ефірі 24 серпня! Самі в передчутті..... P.S. Корови відпрацювали сьогодні на відмінно. Ну і ми з @anatoliyanatolich старалися", - прокомментировала Лиля.
Она также не упустила случая сделать несколько ярких селфи в таком очаровательном образе и живописном месте.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Красивий початок тижня... #дитячарадість #гарнийдень #понеділок Вже скоро в ефірі #ранокзукраїною", - отметила ведущая.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики Ребрик не смогли пройти мимо и засыпали ее восторженными комплиментами, называя настоящей украинской красавицей. Также многим интересно увидеть эфир с Анатоличем.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик в сверкающем платье устроила жаркие танцы с мужем на свадьбе двоюродной сестры.
Ранее Лилия Ребрик рассказала о пережитом стрессе на съемочной площадке. Телеведущая впервые проспала! А ведь у нее прямые эфиры. По словам Лилии, американские горки не сравнятся с таким стрессом.
А до этого Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции. Напомним, что семья известной актрисы и ведущей совсем недавно вернулась из отдыха в Турции.