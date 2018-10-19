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"Красивая даже без тонны косметики": Осадчая прогулялась по Киеву без макияжа

Lite » Звезды 19.10.2018 - 10:05
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Певица показала поклонникам, как выглядит без мейкапа

Украинская журналистка и ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая ранее выразила восторг от похода с Горбуновым на концерт U2, выложила в Instagram фото с улицы, на котором она демонстрирует себя без мейкапа.

"Какая прекрасная в этом году осень! Сегодня нашла между делами час времени и просто сама гуляла по парку. Прекрасная пора!" - написала под постом телеведущая.

&quot;Красивая даже без тонны косметики&quot;: Осадчая прогулялась по Киеву без макияжа

&quot;Красивая даже без тонны косметики&quot;: Осадчая прогулялась по Киеву без макияжаФото: (instagram.com/kosadcha)

Внешний вид Кати поклонникам понравился, они отметили, что без макияжа звезда выглядит так же превосходно, как и с ним:

"Фото супер";

"Вам отлично без макияжа";

"Красивая даже без тонны косметики";

"Классная";

"А мне так даже больше нравится";

"Красотка";

&quot;Красивая даже без тонны косметики&quot;: Осадчая прогулялась по Киеву без макияжа

Скриншот комментариев: (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее блестящая Осадчая покорила сеть.

Мы писали, что Осадчая трогательно поздравила с днем рождения старшего сына, которому в этом году исполнилось 16 лет. При этом Осадчая опубликовала архивное фото с еще маленьким сыночком.

Также интересно: Катя Осадчая поделилась с поклонниками нежным семейным снимком.

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