"Красивая даже без тонны косметики": Осадчая прогулялась по Киеву без макияжа

Певица показала поклонникам, как выглядит без мейкапа
Украинская журналистка и ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая ранее выразила восторг от похода с Горбуновым на концерт U2, выложила в Instagram фото с улицы, на котором она демонстрирует себя без мейкапа.
"Какая прекрасная в этом году осень! Сегодня нашла между делами час времени и просто сама гуляла по парку. Прекрасная пора!" - написала под постом телеведущая.
Фото: (instagram.com/kosadcha)
Внешний вид Кати поклонникам понравился, они отметили, что без макияжа звезда выглядит так же превосходно, как и с ним:
"Фото супер";
"Вам отлично без макияжа";
"Красивая даже без тонны косметики";
"Классная";
"А мне так даже больше нравится";
"Красотка";
Скриншот комментариев: (instagram.com/kosadcha)
Напомним, что ранее блестящая Осадчая покорила сеть.
Мы писали, что Осадчая трогательно поздравила с днем рождения старшего сына, которому в этом году исполнилось 16 лет. При этом Осадчая опубликовала архивное фото с еще маленьким сыночком.
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