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"Красивая, как солнце": Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.06.2019 - 10:26
"Красивая, как солнце": Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая выбрала сочный летний образ

Катя Осадчая продолжает засыпать поклонников фотографиями с Италии, куда украинская телеведущая отправилась несколько дней назад. Напомним, что повод у нее был более, чем уважительный – Осадчая с программой "Світське життя" посетила свадьбу украинской певицы Алины Гросу с ее избранником Александром. Отметим, что пара официально расписалась 1 июня в Москве. Однако отпраздновать пышную свадьбу Алина и Александр решили именно в Италии, а именно – в роскошном особняке в Вероне. На свадьбе также были замечены: Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров с супругой.

Осадчая также была среди гостей. На второй день свадьбы телеведущая с гостями отправились в Венецию, где прошел еще один день съемок.

Примечательно, что в Венеции Осадчая сменила сразу два образа. Поначалу она блистала в воздушном наряде нежно-розового оттенка.

Затем Осадчая примерила яркое желтое платье с асимметрической зоной декольте и юбкой. Образ довершали удобные белоснежные кроссовки, маленькая сумочка через плечо на ремешке-цепочке. Волосы собраны в тугой пучок на затылке. А в ушах – оригинальные серьги в виде раскрывшегося цветка с пестиком.

&quot;Красивая, как солнце&quot;: Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей

&quot;Красивая, как солнце&quot;: Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Я хочу приезжать сюда снова и снова. Венеция, подожди, не уходи под воду, нам надо тебя успеть показать своим внукам", - трогательно пишет Осадчая.

Поклонники Кати пришли в восторг от ее нового образа. При этом свой отзыв даже оставила певицы Оля Полякова и Джамала:

"Очень красиво!" – пишет Джамала.

"О да! Красивая, как солнце", - отмечает Оля Полякова.

&quot;Красивая, как солнце&quot;: Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Поклонники Осадчей также засыпали ее комментариями:

  • "Вы просто невероятно красивая! И Венеция Вам подходит или Вы ей)))"
  • "Катя, я в восторге от ваших нарядов всегда! Какое платье!"
  • "Моя любимая Италия... Venice"
  • "Божественно красивая!"
  • "Вы прекрасны в прекрасном городе... А зависть - ужасное чувство и я ужжжасно завидую"
  • "Катюша, у тебя безупречный вкус!"

&quot;Красивая, как солнце&quot;: Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Стильная Катя Осадчая в Венеции

&quot;Красивая, как солнце&quot;: Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей

Стильная Катя Осадчая в Венеции (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве. Телеведущая показала также фото с мужем и сыночком. 

Как принцесса: Осадчая блистала на Голос.Діти в пышном платье с оголенными плечами 35-летняя Катя Осадчая поразила сияющим внешним видом без грамма макияжа
Новости Украины Катя Осадчаятелеведущая
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