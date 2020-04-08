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Очаровательная семья: Гвинет Пэлтроу восхитила сеть красотой детей на редком общем фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 19:38
Очаровательная семья: Гвинет Пэлтроу восхитила сеть красотой детей на редком общем фото
Гвинет Пэлтроу с детьми (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Звезда благодарит детей за поддержку

Гвинет Пэлтроу в своем микроблоге уделяет максимум внимания собственному бренду Goop, его раскрутке и другим рабочим проектам. Любит она показывать свою рутину, полезную еду, а также вдохновлять поклонников на счастливые перемены в образе жизни… А вот кадры с детьми там – большая редкость. А потому и большой сюрприз для всех фолловеров известной актрисы.

Несколько часов назад Гвинет показала, как они с детьми проводят карантин. Счастливая мамочка позирует с детьми-подростками: 15-летняя Эппл, а также 14-летний Мозес. «Работа дома с некоторой моральной поддержкой», – написала Пэлтроу под снимком.

Очаровательная семья: Гвинет Пэлтроу восхитила сеть красотой детей на редком общем фото

Гвинет с детьми (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Счастливая мама сидит посередине, а дети стали по бокам – их видно не полностью. Тем не менее, заметить, какими они растут красивыми, фанатам удалось. Они принялись писать комплименты и приятные слова, называя Гвинет с детьми «невероятно красивой семьей». С чем сложно не согласиться. Светловолосые и сероглазые, дети соединили в себе лучшие черты обоих родителей: как вечно молодой Гвинет, так и знаменитого отца, музыканта Криса Мартина.

Позже Гвинет показала еще одно необычное фото, на котором продемонстрировала свою безупречную фигуру. Звезда надела серый брючный костюм, который дополнила черным бюстгальтером. С голым животом, в дерзкой позе она смотрится невероятно молодо. Но знаменитость вовсе не хотела хвастаться своей неувядающей красотой. С помощью снимка она рассказала о новом благотворительном проекте.

Очаровательная семья: Гвинет Пэлтроу восхитила сеть красотой детей на редком общем фото47-летняя актриса в отличной форме (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

«Это интервью @townandcountrymag, похоже, вышло давным-давно. Журнал находится на стендах, и вы можете прочитать немного больше о том, как появился @goop, но я хочу использовать эту возможность, чтобы осветить героических людей, рискующих своей жизнью, чтобы мы могли переждать этот карантин дома. Мы нуждаемся в вас. Фонд Frontline Responders Fund защищает этих смельчаков необходимыми средствами индивидуальной защиты, чтобы они тоже могли благополучно вернуться домой к своим семьям. На этой неделе @goop пожертвует 25% прибыли от продажи нашей 20% -ной сыворотки GOOPGLOW с витамином С и гиалуроновой кислотой, а также куртки G. Label Lauren и Vasquez Culottes…», – сообщила популярная актриса и бизнесвумен.

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