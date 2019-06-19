"Красивая пара": дочь Ольги Сумской восхитила "брутальным" фото в компании известного актера

Тоня Паперная пошла по стопам своей звездной мамы Ольги Сумской. 29-летняя молодая актриса активно пробует себя в съемках различных фильмов и сериалов. Правда, в последнее время Антонина мало показывала свою актерскую жизнь. Отметим, что летом 2017 года у Тони Паперной и ее супруга, российского актера Владимира Яглыча родилась дочь. И молодая мама была долгое время занята ребенком.

И вот, на своей instagram-страничке впервые за долгое время Антонина показала несколько интригующих кадров со съемок новой киноленты. Паперная отметила, что на данный момент она играет одну из ролей новоо фильма "Заложники", режиссер - Кира Ангелина.

При этом на съемочной площадке с Паперной также "засветился" российский актер Станислав Бондаренко. Коллеги сделала вместе эффектный кадр. Паперная позирует в коктейльном атласном платье, руках у нее – пистолет! Бондаренко – в кожаной куртке и джинсах. На лице – грим в виде раны на губе.

"Давно не работали вместе со Станиславом Бондаренко! #снимаетсякино "Заложники" реж. Кира Ангелина", - подписала фото Паперная.

Антонина Паперная и Станислав Бондаренко (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Интересно, что такой же кадр на своей instagram-страничке опубликовал и Бондаренко.

"К/к "Заложники". Реж. Кира Ангелина. С Тоней Паперной не виделись наверно больше 4х лет. Такое ощущение, что она пьет кровь младенцев. Ну а остальное без комментариев. Придумайте название к фото", - подписал снимок актер.

Поклонники Паперной и Бондаренко поспешили прокомментировать их фото:

"Ого! Смотритесь!" - пишет Ольга Сумская.

"Очень секси!"

"Великолепны оба!"

"Самые красивые и талантливые!"

"Обожаю вас вместе!"

"Тоня такая красивая!"

"Мистер и миссис Смит"

"Бондаренко! Ну нельзя быть таким неприлично очаровательным! Вы супер!"

"А между прочим - красивая пара!"

"Да, она классно выглядит!!! Так кровь, не вода!! Мама у нее тоже хорошо выглядит!!"

Скриншот комментариев: instagram.com/tonya_papernaya ; instagram.com/st_bond

Также Тоня Паперная показала еще один кадр с съемок – в лиловом платье с глубоким декольте. При этом цвет мейкапа также подобран под цвет платья.

Фото: instagram.com/tonya_papernaya

Напомним, ранее дочка Ольги Сумской Тоня Паперная поразила роскошной фигурой. Поклонники Паперной даже назвали ее "девушкой Sports Illustrated Swimsuit".

Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.