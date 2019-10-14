"Красивая девочка": Тоня Матвиенко показала, как выглядела в 14 лет

Тоня Матвиенко вспомнила свое детство и показала поклонникам, каким он она была подростком
Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно трогательно поздравила маму с днем рождения, показала своим поклонникам фотографии 24-летней давности, когда ей было всего 14 лет. Данные снимки артистка выставила на своей странице в Instagram.
На одной фотографии Тоня сидит одна, а на второй она держит возле себя собаку.
Тоня Матвиенко показала детское фото в 14 лет (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
"Вот такая я была в 14 лет", - написала певица под фотографиями.
Пользователи сети также прокомментировали подростковые фото Тони.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном.
Ранее сообщалось о том, что Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине.