ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Красивая девочка": Тоня Матвиенко показала, как выглядела в 14 лет

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.10.2019 - 20:09
"Красивая девочка": Тоня Матвиенко показала, как выглядела в 14 лет
Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Тоня Матвиенко вспомнила свое детство и показала поклонникам, каким он она была подростком

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно трогательно поздравила маму с днем ​​рождения, показала своим поклонникам фотографии 24-летней давности, когда ей было всего 14 лет. Данные снимки артистка выставила на своей странице в Instagram.

На одной фотографии Тоня сидит одна, а на второй она держит возле себя собаку.

&quot;Красивая девочка&quot;: Тоня Матвиенко показала, как выглядела в 14 лет&quot;Красивая девочка&quot;: Тоня Матвиенко показала, как выглядела в 14 лет

Тоня Матвиенко показала детское фото в 14 лет (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Вот такая я была в 14 лет", - написала певица под фотографиями.

Пользователи сети также прокомментировали подростковые фото Тони.

  • Красавица;
  • Завораживающая вдумчивость! Вы хорошая была, а сейчас просто прекрасная! Обожаю вашу семью и творчество вашей семьи. Вы пример нашей украинской семьи! Божьей милости!
  • Красивая девочка;
  • Очень интересная девочка, симпатичная. С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Я очень люблю ваши песни. Пусть Богородица покровом хранит тебя и твою маму для вечной украинской песни. Очень хочется новых ваших песен. Большое спасибо;
  • Попробуйте поменять цвет волос. Блондинкой не очень;
  • Очень красивая и естественная, нужно возвращать естественный цвет волос, он несомненно очень подходит, просто вау;
  • Хорошенькая!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном.

Ранее сообщалось о том, что Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине.

MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ Фаворитка Танцев со звездами 2019 раскрыла секрет своей невероятной формы
Новости Украины шоубизТоня Матвиенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь