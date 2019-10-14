"Красивая девочка": Тоня Матвиенко показала, как выглядела в 14 лет

Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Тоня Матвиенко вспомнила свое детство и показала поклонникам, каким он она была подростком

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно трогательно поздравила маму с днем ​​рождения, показала своим поклонникам фотографии 24-летней давности, когда ей было всего 14 лет. Данные снимки артистка выставила на своей странице в Instagram.

На одной фотографии Тоня сидит одна, а на второй она держит возле себя собаку.

Тоня Матвиенко показала детское фото в 14 лет (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Вот такая я была в 14 лет", - написала певица под фотографиями.

Пользователи сети также прокомментировали подростковые фото Тони.

Красавица;

Завораживающая вдумчивость! Вы хорошая была, а сейчас просто прекрасная! Обожаю вашу семью и творчество вашей семьи. Вы пример нашей украинской семьи! Божьей милости!

Красивая девочка;

Очень интересная девочка, симпатичная. С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Я очень люблю ваши песни. Пусть Богородица покровом хранит тебя и твою маму для вечной украинской песни. Очень хочется новых ваших песен. Большое спасибо;

Попробуйте поменять цвет волос. Блондинкой не очень;

Очень красивая и естественная, нужно возвращать естественный цвет волос, он несомненно очень подходит, просто вау;

Хорошенькая!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном.

Ранее сообщалось о том, что Тоня Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине.