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Красива тогда и сейчас: 57-летняя Деми Мур показала откровенное фото из личного архива

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.04.2020 - 19:24
Красива тогда и сейчас: 57-летняя Деми Мур показала откровенное фото из личного архива
Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса приятно удивила сеть

Деми Мур в последнее время весьма активна в сети. Она постит множество фото с карантина, который проводит в компании бывшего мужа – голливудского актера Брюса Уиллиса, а также их общих детей. На днях вся семья демонстрировала общие занятия рисованием, а ранее звездное семейство проводило время за совместным чтением.

Красива тогда и сейчас: 57-летняя Деми Мур показала откровенное фото из личного архива

Фото из архива красавицы (фото: instagram.com/demimoore)

Теперь же Деми решила создать пост «погорячее». 57-летняя актриса опубликовала фото из личного архива, на котором красуется в красном полупрозрачном платье. Наряд едва прикрывает голую грудь девушки. Образ дополнили выразительный макияж и мокрая укладка. Деми не стала рассказывать, когда проходила съемка, лишь написав, что фото давнее.

Сеть в ответ взорвалась комментариями и «горячими» эмодзи. Поклонники пишут, что в восторге от красоты и сексуального образа Деми, а также что сегодня она не менее прекрасна.

К слову, как доказательство этим словам может послужить одна из недавних съемок Деми – для испанской версии известного глянцевого издания Vogue. Здесь стилисты подобрали для Мур более сдержанные классические образы, стильные черно-белые костюмы и аксессуары. Все наряды подчеркнули, как роскошно выглядит звезда в свои годы.

Красива тогда и сейчас: 57-летняя Деми Мур показала откровенное фото из личного архиваКрасива тогда и сейчас: 57-летняя Деми Мур показала откровенное фото из личного архиваДеми Мур для Vogue (фото: instagram.com/demimoore)

Стройное тело, свежая кожа и знаменитая пластика соблазнительной красавицы – все это она продемонстрировала лучше всего в ролике для издания. В интервью актриса обозначила, что вступила в «сладкий момент своей зрелости» и назвала массу секретов быть в гармонии с собой. Что ж, судя по цветущему виду вечно молодой знаменитости у нее есть чему поучиться!

Напомним, недавно звезда также рассказала, что открыта к новым отношениям с мужчинами и надеется встретить новую любовь. Но в то же время она прекрасно чувствует себя в компании дочерей, их семей, а еще – когда бывает одна со своими собаками.

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