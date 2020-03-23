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В халате на голое тело: Деми Мур очаровала красотой на редком архивном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2020 - 20:34
В халате на голое тело: Деми Мур очаровала красотой на редком архивном фото
Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса порадовала архивным фото

Деми Мур в свои 57 лет выглядит невероятно молодо и свежо. На одном из недавних выходов в свет актриса буквально взорвала сеть своей роскошной фигурой и цветущим внешним видом, собрав массу позитивных отзывов от поклонников и модных критиков. А несколько часов назад звезда решила напомнить, какой была в молодости.

В халате на голое тело: Деми Мур очаровала красотой на редком архивном фото

Деми Мур в молодости (фото: instagram.com/demimoore)

Деми опубликовала фото, где предстала в белом халате, надетом на голое тело. Упругая загорелая кожа, безупречные ноги, пышные формы, которые просматриваются сквозь довольно закрытое платье… Выглядит знаменитость невероятно соблазнительно! Образ дополнили макияж с темной помадой, а также собранны в дерзкий хвост волосы.

«Жизнь в халатах немого отличается в наши дни. Надеюсь, все остаются в безопасности и на позитиве», – написала популярная голливудская актриса. Разумеется, такое фото получило отличный отклик. Поклонники остались в восторге от красоты Деми и поблагодарили за позитивный настрой.

В халате на голое тело: Деми Мур очаровала красотой на редком архивном фото

Деми в честь дня рождения Брюса (фото6 instagram.com/demimoore)

К слову, на днях Мур порадовала еще одним архивным фото – вместе с бывшим мужем Брюсм Уиллисом. Фото она опубликовала в сеть 65-летия Крепкого Орешка. На забавном семейном снимке фигурируют она сама, Брюс, а также их 3 дочери. Все они красуются в забавных шляпах с прицепленными к ним париками. «С днем рождения, Брюс! Спасибо тебе за три главных подарка в моей жизни».

Напомним, знаменитый актер отметил свой юбилей в тесном семейном кругу. Тому способствовали как ситуация в мире – из-за карантина шумные торжества пришлось отменить. Так и довольно «затворнический» образ жизни голливудской звезды. Брюс обожает проводить время с женой и дочками от второго брака. И даже день рождения начал с веселой игры с необычным мячом. Равнодушен актер и к социальным сетям. Так что Эмма – супруга Брюса – не стала писать длинное пожелание для именинника, отметив, что он его не прочитает. А потому пожелала всем здоровья и здравомыслия на период карантина.

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