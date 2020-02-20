Крашенная: Слава из НеАнгелов решилась на радикальные перемены во внешности

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица решилась на смену привычного имиджа

Слава Каминская из группы НеАнгелы с детства была рыженькой – цвет волос в юные годы доставлял будущей артистке немало страданий. Но со временем она начала ценить свою особенность и гордиться ею, а оттенок постепенно утратил интенсивность и потускнел. Звезда не раз признавалась, что волосы не красит и красивый медный оттенок – дар природы. Но Славе захотелось кардинальных перемен и она решилась на первый шаг – изменила цвет челки и высветлила пряди.

Певица опубликовала нарезку из видео, на которых запечатлен процесс ее перевоплощения. Стилист "колдует" над ее прядями, пока Слава терпеливо сидит в кресле.

"Теперь я тоже "с**ка крашеная", пусть даже в районе челки. Но все равно приятно. Жека, ты умеешь срезать и выкрасить эти скучные будни. Обожаю и доверяю", - обратилась она к стилисту.

Позже Слава показала фото на фоне горящего огнями пейзажа и предложила поклонникам угадать, куда она отправилась в путешествие. Подписчики звезды начали делиться своими предположениями.

На снимке певица позирует в зеленых штанах и черном кардигане с крупными принтами-надписями, а также с рюкзаком и стильной поясной сумкой. Позже стало ясно, что она отправилась ближе к морю, но где именно оказалась звезда, она пока держит в секрете.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская из группы НеАнгелы показала активные выходные с 4- летним сыном Леонардом. Они отправилась на каток в один из киевских ТРЦ, где было так много желающих покататься, что артистку "чуть не снес "северный олень".