Красавица: беременная Катя Осадчая в купальнике показала округлившийся животик

Телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет третьего ребенка , вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в солнечную Турцию. Там она совмещает отдых с работой и не забыла порадовать поклонников ярким снимком в купальнике.

Катя запечатлена на диванчике на террасе для загара. Теледива позирует в закрытом купальнике изумрудного цвета с рюшами в районе груди, который мило подчеркнул округлившийся живот Осадчей.

Отпускной лук она дополнила солнцезащитными очками и светлой шляпкой из новой коллекции знаменитого львовского дизайнера Руслана Багинского. Головной убор украшен цепочкой с жемчугом, а его стоимость - 8 850 гривен.

"Сливаюсь с природой", – прокомментировала снимок Катя.

В разделе сториз своего аккаунта ведущая также выложила кадр в другом купальнике - черном с открытыми плечами, который подчеркнул ее пышную грудь.

Катя Осадчая засветила беременный животик на фото из Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий Горбунов также поделился трогательным совместным фото с любимой женой. Шоумен присел рядом с ней на диванчик и приобнял за плечи.

"Одне фото на трьох!" - мило подписал кадр ведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются летом в Бодруме (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники оставили много теплых слов в комментариях, радуясь за пару и отмечая, что беременность Осадчей к лицу.