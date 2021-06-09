ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Красавица: беременная Катя Осадчая в купальнике показала округлившийся животик

Новина українською →
Бодрум, Турция, Среда 09 июня 2021 11:06
Красавица: беременная Катя Осадчая в купальнике показала округлившийся животик Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет третьего ребенка, вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в солнечную Турцию. Там она совмещает отдых с работой и не забыла порадовать поклонников ярким снимком в купальнике.

Атмосферное фото из Бодрума звезда опубликовала в своем Instagram.

Катя запечатлена на диванчике на террасе для загара. Теледива позирует в закрытом купальнике изумрудного цвета с рюшами в районе груди, который мило подчеркнул округлившийся живот Осадчей.

Отпускной лук она дополнила солнцезащитными очками и светлой шляпкой из новой коллекции знаменитого львовского дизайнера Руслана Багинского. Головной убор украшен цепочкой с жемчугом, а его стоимость - 8 850 гривен.

Красавица: беременная Катя Осадчая в купальнике показала округлившийся животик

"Сливаюсь с природой", – прокомментировала снимок Катя.

В разделе сториз своего аккаунта ведущая также выложила кадр в другом купальнике - черном с открытыми плечами, который подчеркнул ее пышную грудь.

Красавица: беременная Катя Осадчая в купальнике показала округлившийся животик

Катя Осадчая засветила беременный животик на фото из Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий Горбунов также поделился трогательным совместным фото с любимой женой. Шоумен присел рядом с ней на диванчик и приобнял за плечи.

"Одне фото на трьох!" - мило подписал кадр ведущий.

Красавица: беременная Катя Осадчая в купальнике показала округлившийся животик

Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются летом в Бодруме (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники оставили много теплых слов в комментариях, радуясь за пару и отмечая, что беременность Осадчей к лицу.

  • Катюша, хорошего отдыха, наслаждайтесь! Вы заслужили.
  • Цвет купальника подобран для максимальной гармоничности
  • Дуже рада за вас з Юрієм, ви така гарна вагітна
  • Який неймовірний купальник, вам Катю дуже личить.
  • Катя, хорошего вам отдыха! Вы как всегда выглядите отлично
  • Какая красотка
  • Дуже гарно, зелено, по-літньому
  • Яка ви красива!
  • Як завжди неперевершена
  • Интересное положение Вам идёт. Вы просто красавица.
  • Дуже ніжна...
  • Видно, що Юрій любить свою Катрусю, береже
  • Ви такі чарівні та закохані
  • Какая прекрасная пара! Главное, смотришь и видишь любовь между ними
  • Такі щасливі
  • Молодцы! Прекрасная пара и родители!

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов растрогал нежным фото с беременной женой. Ведущий показал их выходной в своем загороднои доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Катя Осадчая Юрий Горбунов ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Жителям Киева рассказали, когда подорожает транспорт
Жителям Киева рассказали, когда подорожает транспорт