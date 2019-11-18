"Красавчик растет": Потап умилил сеть велопрогулкой с подросшим сыном

Потап невероятно гордится своим сыном Андреем. Парень взял от родителей только лучшее – он, как и папа, увлекается спортом и радует отца своими достижениями, а также уже замахнулся на шоу- бизнес. Продюсер и мальчик успели даже отработать совместный прямой эфир Танцев со звездами 2019, причем сын артиста справился со своим дебютом на ТВ блестяще! Также парень начал вести спортивный влог, чем очень порадовал отца – Потап гордится тем, что Андрей снимает видео и монтирует самостоятельно, и это в 11 лет! Рэпер старается как можно больше времени проводить с сыном, и они за спортивный досуг.

Так, Потап опубликовал снимок с велопрогулки с Андреем. Рэпер позирует в удобной толстовке с капюшоном, джинсовой куртке и шапке кислотного цвета с логотипом своей группы MOZGI. Андрей запечатлен рядом с отцом, сидя на велосипеде. Мальчик тепло и стильно одет – на нем удобный пуховик, штаны камуфляжной расцветки, белые кроссовки и шапка.

Поклонники тут же оценили звездную спортивую семейку и оставили немало комплиментов для Потапа и Андрея. Так, они отметили, что мальчик очень похож внешне на маму и заявили, что он растет настоящим красавчиком.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

У меня есть звезда: Потап восхитил душевным фото с сыном Андреем на важном событии

Копія мами

Красавчики

У тебя очень красивый сын

У вас красавчик растет

Очень красивый и приятный молодой человек. Как по мне, он копия мамочки. Красавчик

Сынишка милаха!

Тато-молодець!

Красивый сынуля, будущая звезда!

Уже не мальчик, а взрослый парень. Очень похорошел, красавчик

Скриншот комментариев

В "сториз" продюсер показал видео, на котором сын кормит уток, стоя на мосту. Мальчик был так увлечен процессом, что не заметил камеру.

Сын Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что бывшая жена Потапа призналась, какие отношения сложились между Настей Каменских и их сыном Андреем.