Краса Украины: Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская - мама двоих взрослых дочерей и уже два года как бабушка, однако 53-летняя звезда по-прежнему поражает цветущим внешним видом: ей никак не дашь ее годы! Иногда артистка публикует в сети архивные фото, доказывая, что годы идут ей только на пользу и восхищая своей красотой. Недавно знаменитость приняла участие в концерте "Шлягер року", восхитив шикарным образом.

Снимками с мероприятия Ольга поделилась на своей страничке в Instagram. Для появления на публике она выбрала роскошное платье-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Белоснежный наряд длины миди украшен красивой золотистой вышивкой, а дополняют эффектный лук звезды массивные красные бусы и такого же цвета туфли-лодочки.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Как сообщила Сумская, в этот вечер состоялась премьера ее песни - да-да, артистка еще и прекрасно поет! Как и ее муж Виталий Борисюк.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"#шлягерроку2019 Прем‘єра пісні "ТИ,МОЯ КРАЇНА,ЄДИНА", - написала Ольга под снимками.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Красивый образ в этническом стиле вызвал целый шквал комплиментов от поклонников знаменитости.

як завжди красуня

Дуже гарна святкова сукня!Ви неймовірна жінка.

Олечка, Вы найкраща

Зірка і все, плаття бомба,гарних свят

Краса Украины

Надзвичайно красиво. Ольга Ви чарівна жінка

Красуня

Куколка !!

Олю,вітаю Вас з нагородою !!Плаття і намисто чудові

Шикарна сукня та пані Ольга

Красуня, як завжди

Дуже чарівноо!!!

Богиня наша любимая Олечка.

Ви розкішна жінка! Виглядаєте на 1000%, і дуже красива сукня!

Красивое платье и красивая Оля

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская украсила обложку журнала, позируя в роскошном платье-вышиванке и восхищая своей красотой.