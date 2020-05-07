Козловский неожиданно признался, как совет дочери Ольги Сумской спас его разбитое сердце

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Антонина Паперная как-то помогла словом своему другу

Певец Виталий Козловский знает, как пережить несчастную любви, о чем стало известно в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».

В свое время Виталий Козловский пережил расставание с любимым человеком, прийти в себя помог совет подруги, актрисы и дочери Ольги Сумской, Тони Паперной.

«У меня было разбито сердце. Слышал советы от друзей, но лучше всего мне помогло смс-сообщение от Антонины Паперной, которая написала коротко: «Виталий, не волнуйся, все пройдет, свои от своих не уходят». Если человек ушел, то отпускай и утешься тем, что он оставил тебя, дал возможность дальше развиваться и найти по-настоящему своего человека. Поэтому я не вправе давать советы, но могу сказать, стоит полюбить себя, особенно женщинам. Каждый из нас унижается настолько, насколько позволяет себя унижать. Есть определенная мера, и она где-то заканчиваться. Мы делаем ошибки, но и анализируем их. Любовь в любом случае, это всегда победа, даже если она не взаимна», - делится певец в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».

Сейчас сердце Козловского занято, хотя и говорить об этом он не хочет.

«Счастье любит тишину, лучшее что можно сделать сегодня - написать новую классную песню, и подарить всем, а о личном надо не рассказывать, а переживать его. У меня был период, когда я много говорил о личной жизни, ведь трудно держать это в себе. Но что-то ломается вскоре, и заставляет тебя какая-то сила страдать из-за тех чувств, которые тебя заставляли кричать», - говорит Виталий Козловский в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях».

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился лайфхаками, как "заставить" мужчину дарить подарки.