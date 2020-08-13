Кожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образом

Певица устроила атмосферную фотосессию на улицах Киева
Джамала недавно родила второго сына и уже успела вместе с мужем и детьми отдохнуть в Турции, где они даже не прибегали к помощи нянь. Певица быстро восстановилась после родов и уже радует поклонников стильными луками. Так, артистка поделилась в Instagram атмосферными кадрами в сочном аутфите.
Звезда позировала на Почтовой площади в суперстильной кожаной юбке миди фиолетового цвета и объемном свитере неоново-желтого цвета с V-образным декольте. Она игриво спустила его на одно плечо, что добавило образу женственности и соблазнительности.
Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.
"В небі відчувається дихання осені. Чим сумніше, тим яскравіше", - поделилась Джамала.
Джамала покорила ярким осенним образом в кожаной юбке и неоновом свитере (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Фолловеры оценили стильный лук певицы и засыпали ее комплиментами.
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Ранее Джамала решилась на серьезный разговор с поклонниками о личных границах.
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