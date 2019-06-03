"Космический размах": стильный Потап в костюме и галстуке заинтриговал заявлением

Популярный продюсер и рэпер Потап на днях вернулся из свадебного путешествия. Он наслаждался непродолжительным медовым месяцем в Турции со своей обожаемой женой Настей Каменских и не уставал делиться с поклонниками романтическими фотосессиями с курорта. Влюбленные позировала на пляже, яхте, во время променадов у моря и не прекращали признаваться в любви друг другу. И вот, 1 июня артисты улетели из солнечной Турции в родную Украину, ведь у каждого из них были запланированы концерта. Правда, Потап умолчал о том, что он готовится также к съемкам нового клипа вместе со своей группой MOZGI. Впрочем, в свежем посте в Instagram рэпер рассекретил свои грандиозные планы.

Потап удивил поклонников фото в совершенно не свойственном ему образе. Он одет в классический пиджак по фигуре, белую рубашку, а на шее у продюсера повязан галстук. На руке – позолоченные массивные часы на кожаном ремне.

"Мы начинаем работать над новым видео для группы MOZGI и на этот раз мы вас точно удивим нашим космическим размахом", - пообещал Потап.

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Фото привело поклонников в восторг, но еще больше их порадовала новость, а некоторые комментаторы признались, что успели заскучать по совместным фото рэпера с женой.

"Класс!", "А кто бы сомневался, ведь дело рук Потапа, вы к чему не притрагиваетесь всё превращает в золото", "Потап как всегда, на высоте", "С нетерпением ждем клипа!", "Ну, когда уже фоточки с Настей?", "Самый лучший!", "Алексей, Вы супер-артист", "Вааау! Ждем премьеру клипа!" - отмечали комментаторы.

Напомним, что Потап и Настя Каменских восхитили эффектным фото на яхте.

К слову, Потап и Настя Каменских покорили сеть пляжным фотосетом и показали, как они предаются релаксу в обществе друг друга.