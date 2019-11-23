Космическая брюнетка: Слава из НеАнгелов поразила кардинальным перевоплощением

Певица примерила необычный образ
Славу Каминскую многие знают также как "рыженькая из НеАнгелов", ведь ее длинная рыжая шевелюра - отличительная черта и гордость певицы. Артистка совсем недавно завершила масштабный тур с группой по Украине с новым альбомом "13" и старается побольше времени проводить с детьми - сыном Леонардом и дочкой Лаурой. К слову, малышка становится все более похожей на свою звездную маму! А вот на новом снимке в своем Instagram Слава предстала в весьма неожиданном образе.
Певица кардинально сменила имидж и стала брюнеткой с короткой стрижкой каре и укороченной челкой. Завершают эффектный и непривычный лук солнцезащитные очки и нежный макияж. Конечно же, это только парик - но выглядит очень впечатляюще и ярко!
"Хайпуй пока молодой, мальчик", - загадочно подписала кадр Каминская.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
В комментариях некоторые поклонники артистки предположили, что это своеобразный ответ на новое интервью экс-мужа Славы Эдгара Каминского, в котором тот назвал причиной их развода желание супруги постоянно улучшать себя.
Также они остались в восторге от такого перевоплощения своей любимицы и назвали ее космической девушкой.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила аппетитными формами.