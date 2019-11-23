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Космическая брюнетка: Слава из НеАнгелов поразила кардинальным перевоплощением

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.11.2019 - 18:42
Космическая брюнетка: Слава из НеАнгелов поразила кардинальным перевоплощением
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица примерила необычный образ

Славу Каминскую многие знают также как "рыженькая из НеАнгелов", ведь ее длинная рыжая шевелюра - отличительная черта и гордость певицы. Артистка совсем недавно завершила масштабный тур с группой по Украине с новым альбомом "13" и старается побольше времени проводить с детьми - сыном Леонардом и дочкой Лаурой. К слову, малышка становится все более похожей на свою звездную маму! А вот на новом снимке в своем Instagram Слава предстала в весьма неожиданном образе.

Певица кардинально сменила имидж и стала брюнеткой с короткой стрижкой каре и укороченной челкой. Завершают эффектный и непривычный лук солнцезащитные очки и нежный макияж. Конечно же, это только парик - но выглядит очень впечатляюще и ярко!

"Хайпуй пока молодой, мальчик", - загадочно подписала кадр Каминская.

Космическая брюнетка: Слава из НеАнгелов поразила кардинальным перевоплощением

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

В комментариях некоторые поклонники артистки предположили, что это своеобразный ответ на новое интервью экс-мужа Славы Эдгара Каминского, в котором тот назвал причиной их развода желание супруги постоянно улучшать себя.

Также они остались в восторге от такого перевоплощения своей любимицы и назвали ее космической девушкой.

  • 5 баллов
  • Космос
  • Идёт и образ другой такой сразу
  • Вау..
  • Очень идёт,красиво!!!!
  • Очень круто
  • Це відповідь Едгару на інтервю яке дав про Славу. Тож треба так зазвездився.
  • Огоньчик
  • Классная, стильная, гламурная,модная, задумчивая,красивая!
  • Класс
  • Слава его пропиарила, а ведь кем он был до нее? Ни имени ничего.. так он и теперь пиарится на ее имени.. "об""рая".. как это низко для мужчины..
  • Превосходно, шикарно - очень красиво, идёт!!!
  • Космическая конфетка
  • Очень классно

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила аппетитными формами.

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