Кошевому машут из машин, а Рома застрял в лифте с… лифтером: веселые случаи от Improv Live Show

Команда Improv Live Show (фото: пресс-служба)

Герои нового проекта Студии "Квартал 95" и "Нового канала" Improv Live Show привыкли к смешным ситуациям и на сцене, и в жизни

Новое юмористическое шоу Improv Live Show выходит по пятницам в 19:00 на "Новом канале". Участники нового проекта рассказали о забавных и смешных ситуациях в своей жизни.

Евгений Кошевой

"Очень смешные люди встречаются мне всегда и везде. Даже на дороге! Однажды чувак в машине рядом, увидев меня, начал мне махать. И, главное, на дорогу не смотрит! Я ему: давай, мол, вперед смотри, пока не въехал куда-то))"

Костя Трембовецкий

"Недавно мой 3-летний сын гулял с мамой по магазину. Засмотрелся на цветы, и мама начала ему рассказывать: "Это – тюльпаны, это – розы, это – гиацинты" и т.д. Спустя минут двадцать, уже на кассе, ребенок сказал маме: "Мам, можно я подарю тебе геноцид?" Вроде и мило, а вроде и нет".

Валик Михиенко

"Был в Одессе, спешил на встречу, вызвал такси. Водитель перезвонил через 10 минут и говорит: "Вы подождете минут 10? Я хочу искупаться в море". После моего отказа он отменил заказ. Одесса, спасибо тебе".

Вова Шумко

"Я из Умани, и однажды вел в своем городе мероприятие ко Дню молодежи. Людей было мало, шел проливной дождь. Все, кто пришли, человек 25, спрятались под козырьком Дома культуры. Аппаратура была на улице: шнуры, микрофоны. И вот я под музычку начал выходить на сцену, чтобы поздороваться с людьми, рассказать о празднике, пошутить. Но только подошел к микрофону и дотронулся до него губами, меня как долбанет током! Я аж потерялся! Отошел, пришел в себя, вернулся и старался больше губами к микрофону не прикасаться. Кстати, музыкантов, которые играли на электрогитарах, тоже било током. Это была самая яркая шоу-программа на День молодежи в городе Умань. После этого даже не стали салюты запускать. Решили, что такое уже не переплюнуть".

Роман Мищеряков

"Однажды я застрял в лифте. Через полчаса приехал лифтёр. Еще через время двери открылись, он зашёл, спросил, какой мне этаж нужен, и с фразой "Сейчас проверим"нажал кнопку. Мы поехали и сразу застряли. Застрял с лифтёром в лифте. И по его лицу я понял, что у него не было плана. А мне так и хотелось сказать: "Вот ты и попался". Лифтёр после того, как провалил подсказку 50/50, позвонил своему другу. Друг приехал, дверь открылась, я пошел по лестнице. С тех пор очень люблю лестницы. Лестница накачает икры. Лестница не предаст. Лестница не аплодирует при посадке самолета. Лестница-кудесница!"

Напомним, ранее технолог по консервированию Ольга Бендерская, эксперт проекта "Нового канала" - "Тайный агент" рассказала, как правильно выбирать магазинные соки.

Также ведущая проекта "Ревизор. Магазины" Ирина Хоменко рассказывала, как вернуться здоровым из торгового центра.