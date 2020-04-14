В коротком топе и шортах: падчерица Потапа впечатлила результатами похудения

Фото: Наталья и Ирина Горовая, Андрей Потапенко (instagram.com/natashka.gorovaya)

Наталья Горовая показала прогресс в похудении

Приемная дочь Потапа, Наталья Горовая – девушка смелая и не закомплексованная. В ее Instagram-профиле можно увидеть немало фото в бикини и белье. 22-летняя дочь продюсера и бывшей жены рэпера, Ирины Горовой демонстрирует аппетитные формы на камеру. Девушка как-то призналась, что, начиная с февраля, начала худеть и ввела некоторые ограничения, а также рассказала, что в 12 лет весила 58 кг. Теперь же Наталья с удовольствием делится прогрессом и для наглядности публикует снимки.

Так, она показала кадры в топе и велосипедках. Слева были снимки, сделанные в августе прошлого года, а справа – девушка показала, как она выглядит сейчас.

"02/08/2019 vs 13/04/2020. Вроде похудела. А летом мне казалось, что я худая. P.S. Худеть начала 10.02.2020, дальше больше", - пообещала падчерица рэпера.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

Подписчики девушки похвалили ее за усердие, а также сделали немало комплиментов.

Ты всегда красивая

Красотка, умница

Не надо тебе худеть, ты и так оооочень красивая. Красотка

Какая красотка

Вайс , есть результат ! Ты молодец, а еще большой мотиватор для нас

Класс, Вы умничка!

Шикарная

Спортивная фигурка

Везде красота

Скриншот комментариев

Ранее Наталья опубликовала несколько видео, на которых предстала лишь в белье и халате. Она показала аппетитные формы на камеру и плавно раскачивала бедрами под музыку.

Напомним, что падчерица Потапа приняла участие в модном челлендже с подушкой вместо одежды.