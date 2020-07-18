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Королева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольте

Суббота 18 июля 2020 09:53
Королева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольте
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Певица вызвала фурор своим появлением на 15-летии шоу Светская жизнь

На днях в Киеве состоялся красочный концет по случаю 15-летия популярной программы "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Веселую вечеринку устроили под открытым небом в ботаническом саду, а поздравить шоу и выступить на сцене пришли много звезд украинского шоу-бизнеса - Дима Монатик и Вера Брежнева, Потап и Настя Каменских, Оля Полякова, “Время и Стекло” и другие.

Посетила мероприятие и поп-дива Тина Кароль, а также невероятно порадовала всех своим выступлением и вызвала фурор стильным образом. Фото были опубликованы на фан-странице артистки в социальной сети Instagram.

Певица появилась на сцене в роскошном атласном платье в пол небесно-голубого цвета от украинского дизайнера Gasanova. Стоит отметить просто-таки экстремально глубокое декольте наряда, которое выгодно подчеркнуло пышный бюст Тины.

Королева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольтеКоролева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольте

На плечи звезды был наброшен объемный плащ-шлейф с массивными рукавами-буф, которые в тренде в этом сезоне.

Королева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольтеКоролева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольте

Тина Кароль появилась на 15-летии Светской жизни в эффектном платье-облаке с глубоким декольте (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль дополнила эффектный лук ярким макияжем с акцентом на красной помаде на губах и красиво уложенными локонами волосами.

Кстати, на сцене также появился и сын певицы – 11-летний Вениамин. Мальчик вышел к маме и ведущей "Світського життя", чтобы подарить Кате Осадчей букет цветов.

Поклонники артистки пришли в восторг и засыпали Тину восхищенными комментариями.

  • королева
  • Шикадоссс
  • Платье восхитительное!!!!!! А вот декольте нужно бы поменьше....
  • Все образы Тины были ТОР! Но этот....
  • Шикарная
  • Невероятный образ
  • Всегда красивая даже в таком странном мягко скажем наряде, вот уж точно красоту ничем не испортить
  • Богиня
  • Великолепная
  • Какая красивая

Королева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольте

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, где планирует купить дом - певице очень понравился уголок в украинских горах.

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