Королева пародии: яркие видео с Леной из Квартала

Фото: Елена Кравец (kvartal95)

В первый день нового года прекрасная половина проекта Квартал 95 отмечает свой день рождения

Елене Кравец, знаменитой квартальщице, мастеру женской пародии посчастливилось родиться 1 января, ее друзья из Квартала 95 трогательно поздравили актрису:

"Сегодня День рождения у нашей самой красивой, талантливой и веселой @lennykravets. Любим и поздравляем!", - написали они на официальной страничке в Instagram.

А LITE, в свою очередь, собрал подборку самых ярких выступлений "Леночки из Квартала".

"Заслуженный оргазм Украины"

Смелая пародия на любимчика украинских женщин взорвала сеть, и набрала в первые же сутки более 100 тыс. просмотров. Мужской образ отлично получился у Елены, она еще раз доказала, что для нее нет ничего невозможного в жанре — пародия.

Елена Кравец - Самая смешная пародия на Олега Винника (видео: Лига Смеха fun/Youtube)

Плачущая чиновница

Это была яркая комбо-пародия, Елена перепела популярный хит группы KAZKA "Плакала" так, как это бы сделала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Только Супрун лучше всех знает, что болит и где чешется, и как это лечить.

Песня Лена Кравець\Супрун Плакала\Вечерний Квартал (видео: Smishne TV

/Youtube)

Солдат Надя

Эту пикантную пародию просто не возможно не отметить. Однако, это была не просто фантазия на тему работы Надежды Савченко в службе "секс по телефону", а реально существующий любопытный факт биографии бывшего нардепа, который долго муссировали СМИ летом 2017 года.

Солдат ребенка не обидит - секс по телефону с Н. Савченко (видео: Студия Квартал 95 Online/Youtube)

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Кравец, опубликовала на своей странице в Instagram яркие энергичные фото со съемок юмористического шоу "Лига смеха".

А еще Елена Кравец недавно показала подписчикам в соцсети, какой подарок привезла сыну из Барселоны.

Кроме того Елена поделилась историей о том, как отправляла своих детей в садик и как нелегко прошла адаптация малышей.

Поздравление с Новым годом от звезды «Квартала 95» Александра Пикалова (video.rbc.ua)