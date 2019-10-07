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Королева в латексе: Оля Полякова поразила ярким образом на шоу Танцы со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.10.2019 - 11:42
Королева в латексе: Оля Полякова поразила ярким образом на шоу Танцы со звездами 2019
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ассистировали своей "королеве" два "коня"

Оля Полякова вновь “на пике обсуждения”. После празднования дня рождения дочки Алисы, которой на прошедших выходных исполнилось 8 лет, певица преобразилась в королеву. Напомним, что вчера, 6 октября, прошел уже 7-й эфир шоу Танцы со звездами 2019. Во время прямого эфира произошел обмен парами, поэтому по его результатам никто исключен не был. Новый эфир, как обычно, прошел с новой ведущей балкона. На этот раз ею выступила украинская “Королева ночи” Оля Полякова. А вот неизменными ведущими проекта являются Тина Кароль и Юрий Горбунов.

Полякова не изменила себе и была “королевой эпатажа”. На балконе (именно здесь ведущая встречает пары после их выступления) Полякова блистала в эффектном образе королевы. И хотя певица сменила несколько образов за один эфир. Больше всего ее поклонникам запомнился именно образ королевы.

Полякова блистала в необычном платье-корсете, розовом боди, а также латексных розовых чулках. На голове парик с короной.

Забавно, что Полякова “вела балкон” не сама. Свою “королеву” сопровождали необычные персонажи - кентавры.

Королева в латексе: Оля Полякова поразила ярким образом на шоу Танцы со звездами 2019

Яркая Оля Полякова на 7-м эфире шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/polyakovamusic)

“Как вы думаете, кто скрывается под масками Буцефала и Фердинанда?” - подписала фото Полякова.

Как выяснилось позже, это были два танцора, которые также участвовали в свое время в “Танцах”. А именно - Максим Ежов и Степан Мисюрка. Напомним, что Ежов танцевал с Лесей Никитюк в прошлом сезоне. А вот Мисюрка - с Поляковой.

Королева в латексе: Оля Полякова поразила ярким образом на шоу Танцы со звездами 2019

Королева в латексе: Оля Полякова поразила ярким образом на шоу Танцы со звездами 2019

Скриншоты: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что 7-й эфир шоу Танцы со звездами прошел под темой “бал”. Так что не удивительно, почему именно в таком необычном образе пришла Полякова. Исполнительница была “королевой бала”.

Танцы со звездами 2019, 7-й прямой эфир

Во время “бала” звездные пары исполнили самые популярные танцы из классической бальной хореографии. Главной интригой вечера стал обмен партнерами. По правилам проекта, которые действуют во всем мире, в седьмом эфире артисты вышли на паркет с другими танцорами. Им пришлось не только найти общий язык с другими участниками, но и конкурировать на паркете со своими партнерами. И хотя ни одна пара не покинула проект, но зрительское голосование все равно состоялось. По итогам зрительского голосования проект могла покинуть Елена Кравец!

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Новости Украины Оля ПоляковаТанцы со звездами
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