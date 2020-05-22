Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Сальма Хайек внось порадовала фанатов архивными фото, на которых предстала во всей красе. Актриса собрала в галерее фото с красных дорожек разных лет, где красуется в роскошных вечерних платьях. Кажется, звезда примерила все возможные варианты – от утонченного телесного платья до роскошного серебристого с камнями и изысканного черного в золотой горошек. А особенно сеть восхитил вариант, где Сальма примерила пурпурное платье с откровенным декольте. «Вдохновлено Каннским кинофестивалем», – написала Хайек коротко.

Актриса покорила красотой (фото: instagram.com/salmahayek)

Сеть тут же вступила в обсуждения красоты Сальмы, а также ее образов. Поклонники, не сдерживая слов восхищения, отметили, что 53-летняя актриса как была, так и осталась прекрасной. К слову, не смогла промолчать и давняя подруга Сальмы – Ева Лонгория. «Прекрасная», – написала она на испанском.

Сальма показала массу образов (фото: instagram.com/salmahayek)

Ты просто невероятная королева, моя детка

Вау! Ты суперкрасивая, ты очень красивая женщина

Возможно, самая красивая женщина в мире

Вау! Это пурпурное платье

Ангел

Классическая красота

Это, скорее всего, на вкус, как хорошее вино

Ты так красива, о боже! Ты всегда будешь красива, даже если ты будешь жить 150 лет

Прекрасна, ты подарок для глаз

Вау, восхитительна! Просто прелесть

Девушка, ты выглядишь прекрасно, как всегда

Комментарии к посту Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, Сальма – одна из звезд за 50, которые выглядят вдохновляющее молодо. Потому ее посты всегда на хорошем счету у поклонников. Разумеется, веселый и добрый нрав, а еще оптимизм также играют свою роль. Сальма любит иронизировать над собой и покорять своей откровенностью и простотой. Недавно она сделала пост, в котором показала седые пряди в волосах. В тексте к нему она отметила, что нужно уважать свои корни. Фанаты отметили, что даже с седыми волосами она останется одной из самых красивых женщин планеты. Впрочем, подобные кадры – настоящая редкость в микроблоге знаменитости. Чаще она радует цветущим внешним видом и поистине неувядающей красотой.